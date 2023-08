Norsko se snaží zastavit drahé výlety sobů do Ruska, na hranici opravuje plot

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Norsko zahájilo práci na obnově zchátralého plotu na hranici s Ruskem, aby zabránilo sobům vydávat se do sousední země. Výlety sobů do Ruska přicházejí Oslo draho. Moskva totiž po Norsku požaduje odškodné za to, že sobi spásají vegetaci v ruském národním parku, uvedla dnes agentura AP.

Podle norského zemědělského výboru podalo Rusko dvě žádosti o kompenzace. V prvním případě chce téměř 50 000 norských korun (104 000 Kč) za každého soba, který se přišel pást do přírodní rezervace Pasvik v ruské Murmanské oblasti. V druhém případě Rusko vyzvalo Norsko k vyplacení paušální částky téměř 47 milionů norských korun (98 milionů Kč) za dobu, kdy se norští sobi pásli v rezervaci, již tvoří především jezera, řeky, lesy a mokřady, píše agentura AP.

Pastevectví sobů se ve střední a arktické části Norska věnují původní obyvatelé, Sámové (Laponci). Ti obývají území Laponska táhnoucí se od severních oblastí Norska přes Švédsko a Finsko do Ruska. Většina jich žije právě v Norsku.

Výbor uvedl, že letos přešlo z Norska do Ruska 42 sobů, z nichž 40 se podařilo vrátit zpět a návrat dvou zbývajících se očekává v brzké době. Sobi, kteří navštívili Rusko, byli utraceni z obavy, aby se do sousední země nevypravili znovu, řekl Magnar Evertsen ze zemědělského výboru.

Plot, který má přimět soby zůstat v Norsku, se táhne podél norsko-ruské arktické hranice v délce 150 kilometrů a pochází z roku 1954. Norské úřady uvedly, že do 1. října plánují nahradit sedm kilometrů dlouhou část bariéry mezi norským hraničním přechodem Storskog a jezerem Hamborgvatnet. Výstavba vyjde na 3,7 milionu norských korun (7,7 milionu Kč).

Práce je podle Evertsena náročná, protože dělníci musí zůstat po celou dobu na norské straně hranice. Pokud dělník vkročí na ruské území, může být obviněn z nelegálního vstupu.

