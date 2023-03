Norský soud rozhodl, že lodě zemí EU nemohou u Špicberk lovit kraby sněžné

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Norský nejvyšší soud dnes rozhodl, že lodě zemí Evropské unie nemohou lovit kraby sněžné v okolí souostroví Špicberky. Informovala o tom agentura Reuters. Verdikt o lovu u norských ostrovů v Severním ledovém oceánu ovlivní také rozhodování o právech ostatních zemí na těžbu ropy a nerostných surovin.

"Je to všechno, nebo nic," uvedl dříve v rozhovoru s agenturou Reuters o jednání nejvyššího norského soudu Öystein Jensen z Ústavu Fridtjofa Nansena v Oslu. Dodal, že to, co bude platit pro kraba sněžného, ovlivní také ropu, zemní plyn, nerosty a ryby.

V roce 2019 požádala o licenci na lov kraba sněžného rybářská společnost z Lotyšska. Nezískala ji s odůvodněním, že v oblasti mohou lovit pouze norská plavidla. Společnost se tehdy odvolávala na takzvanou Špicberskou dohodu, která Norsku přiznává svrchovanost nad ostrovy v Severním ledovém oceánu s podmínkou, že ostatní signatáři budou mít přístup do jejich teritoriálních vod.

Kraba sněžného považuje jihokorejská a japonská gastronomie za delikatesu, oproti krabovi královskému je tento druh menší, lehčí a jeho maso má sladší chuť.

