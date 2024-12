Nošovický Hyundai investoval do výroby elektroaut a dalších úprav miliardy korun Foto | Ed Harvey / Ed Harvey / Unsplash Dobíjení elektromobilu Hyundai u domu. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku investovala v posledních pěti letech do zavedení výroby aut na elektřinu a do opatření souvisejících s Green Deal miliardy korun. Využívá například elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. V příštích letech budou investice pokračovat. ČTK to řekl mluvčí automobilky Petr Michník. Před pěti lety představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, takzvaný Green Deal. Strategie na ochranu klimatu má dosáhnout v Evropě takzvané klimatické neutrality."Cesta k uhlíkové neutralitě pro nás znamená dvě oblasti inovací. První je přechod na výrobu nízkoemisních aut - jako první automobilka v České republice jsme v březnu 2020 zahájili sériovou výrobu elektromobilů, v témže roce jsme začali s výrobou hybridních a plug-in hybridních modelů. Náklady na úpravy montážní linky a související investice představovaly řádově miliardy korun. Další investice nás čekají v budoucnu," uvedl Michník. Podíl vyrobených elektroaut ve slezské továrně od roku 2020 stoupal. Loni tvořil čistě elektrický model Kona Electric 13 procent výroby. Přibližně 72 procent celkové produkce připadalo na model Tucson, přičemž zhruba dva z pěti těchto vozů byly v hybridní nebo plug-in hybridní variantě. Michník řekl, že linka již nyní zvládne výrobu až 30 procent čistě elektrických aut. "Druhou, méně viditelnou, ale neméně důležitou oblastí jsou výrobní technologie, které spotřebovávají elektřinu a zemní plyn. Elektrickou energii nakupujeme od roku 2022 výhradně z obnovitelných zdrojů formou certifikátů původu a v nejbližších letech plánujeme přechod na tzv. VPPA (Virtual Power Purchase Agreement), tedy smlouvy přímo s výrobcem čisté elektřiny," sdělil mluvčí. Firma příští rok také nainstaluje na střechy výrobních hal fotovoltaickou elektrárnu, která s výkonem pět megawatt-peak pokryje téměř pět procent její spotřeby elektřiny. "Složitější je přechod na nové technologie u zemního plynu, který využíváme k vytápění, ale hlavně pro technologie v lakovně. Tady nás během několika let čeká pravděpodobně částečné využití vodíku, případně elektřiny," uvedl Michník. Green Deal podle něj přinesl významný impuls pro udržitelnou mobilitu a výrobu, ale také řadu výzev a komplikací. "Nová legislativa je bohužel často nekoordinovaná a čas na její implementaci je minimální, což pro firmy představuje značnou administrativní a finanční zátěž. Zároveň se ukazuje, že některé cíle nemusí odpovídat technologickému pokroku nebo poptávce zákazníků," míní Michník. Právě nízká poptávka po elektromobilech byla důvodem, proč nošovická továrna minulý měsíc na jeden den zastavila výrobu. "My ta auta samozřejmě můžeme vyrobit, ale nemůžeme je přece vyrábět jenom tak na sklad, musíme mít zákazníky," řekl tehdy Michník. Od příštího roku přitom mají platit zpřísněné emisní normy a automobilkám hrozí pokuty, pokud neprodají dostatek nízkoemisních aut. Green Deal přináší zvýšené náklady také dodavatelům automobilek. Potvrdil to například jednatel společnosti KES - kabelové a elektrické systémy Martin Svozil. Firma ve Vratimově u Ostravy vyrábí kabelové svazky do automobilů různých značek, například Škoda, BMW, Audi, Mercedes, Volvo či Rolls-Royce, ale také do průmyslových praček. "Z naší vlastní vůle jsme měnili způsob svícení, snižovali vytápění, řešili snižování spotřeb strojů a podobně, ale to jsou technické záležitosti, které nám vůbec nevadí, naopak tím kompenzujeme cenu elektřiny, plynu nebo surovin. Ve snižování emisí CO2 ale musíme splňovat i čistě administrativní náležitosti a na ty jsme si museli najmout poradenskou firmu, protože v tom nemáme praxi," řekl Svozil. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

