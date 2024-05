Nová japonská velrybářská loď nebude lovit u Antarktidy, říká její provozovatel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nová japonská velrybářská loď nebude lovit u Antarktidy, ačkoliv je k tomu vybavená, řekl dnes její provozovatel. Japonsko ve vodách kolem nejjižnějšího kontinentu komerční lov provozovalo až do roku 2019. Plavidlo, které na délku měří takřka 113 metrů, bude podle stanice NHK operovat v Tichém oceánu ve výlučné ekonomické zóně Japonska. Informovala o tom agentura Reuters.Loď Kangei Maru opustila přístav na západě ostrova Honšú tento týden. Její výstavba stála v přepočtu 7,5 miliardy jenů (zhruba jednu miliardu Kč), japonští konstruktéři ji dokončili v březnu. "Loď je navržená tak, aby byla schopna doplout do Jižního oceánu, ale dokud se budeme věnovat komerčnímu lovu, nevstoupíme tam," uvedl prezident japonské velrybářské společnosti Hideki Tokoro. Důvodem je podle něj finanční zátěž výpravy.

Tokoro nicméně dodal, že Kangei Maru je připravena do Jižního oceánu, kterému se také někdy říká Antarktický, vyrazit, bude-li to z nařízení japonské vlády. "Kdyby se Japonsko ocitlo v potravinové krizi a vláda by nám řekla, že musíme zajistit protein za každou cenu, tak jsme na to připraveni," řekl.

Japonsko konzumaci velrybího masa hájí jako součást své kultury. Řadu let se neúspěšně pokoušelo přesvědčit Mezinárodní velrybářskou komisi (IWC), aby komerční lov velryb umožnila. V roce 2019 asijská země IWC opustila a obnovila komerční lov ve svých výsostných vodách a výlučné ekonomické zóně.

Na začátku měsíce japonská vláda oznámila, že na seznam lovených velryb přidá plejtváky myšoky o průměrné hmotnosti necelých 50 000 kilogramů. Kangei Maru, při délce 112,6 metru a nosnosti necelých 10 000 tun, dokáže vzít tak velké velryby na palubu, což znepokojuje aktivisty bojující za práva zvířat.

"Neexistuje žádný nutriční, vědecký ani morální důvod, který by omluvil vraždění těchto skvostných oceánských obrů," uvedl v prohlášení Adam Peyman, zástupce Human Society International - organizace, která celosvětově hájí práva zvířat. "Z vyplutí Kangei Maru o to více mrazí v době, kdy se tolik naléhá, aby se velryby nevraždily, ale ochraňovaly" řekl.

