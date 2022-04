Nová metoda sledování odpadních vod umožňuje předvídat výskyt covidu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Výzkumná organizace NEXARS vyvinula spolu s automobilkou Škoda Auto novou metodu sledování výskytu covidu v odpadních vodách. Výrazně šetří náklady, umožňuje přesněji předvídat vývoj pandemie několik dní dopředu a nezatěžuje zaměstnance. Takové zjišťování vývoje nákazy by v přepočtu na jednoho zaměstnance stálo v řádu haléřů. Výzkumníci dokázali také předpovídat situaci v jednotlivých výrobních halách, což je velmi důležité při plánování výroby, řekl mluvčí Nexars Jan Červenka.

Škoda Auto své pracovníky testovala i nad rámec povinností, které vyplývaly z vládních opatření proti šíření koronaviru. Od loňského 1. března do letošního 18. února plošně testovala všechny zaměstnance minimálně jednou týdně. Zároveň v tomto období organizace Nexars monitorovala koronavirus v odpadních vodách automobilky. Náklady na samotestování antigenními testy přesáhly u společnosti 250 milionů korun, přibližně pětinu z toho zaplatilo veřejné zdravotní pojištění. Průměrná cena jednoho testu byla nižší než 40 Kč. Nákladově největší položku, více než 150 milionů korun, tvořily personální náklady.

"Vysoké náklady spolu s diskomfortem zaměstnanců pro nás byly impulzem pro hledání způsobu pro nezatěžující a nákladově efektivní monitorování pandemie covid-19. Výzkumná organizace Nexars ve spolupráci se Škodou Auto vyvinula a do praxe zavedla metodiku monitorování virové zátěže odpadních vod, která nemá v Česku obdoby," uvedl vedoucí Zdravotní služby a ergonomie Škoda Auto Jiří Prokop.

Výzkumníci odebírali vzorky z odpadních vod jednotlivých hal a zjišťovali, zda je v nich virus přítomen a v jaké míře. "Díky nové metodice jsme dokázali určit, od které hodnoty přítomnosti viru už můžeme vzorek považovat za pozitivní a stanovit, jaká je predikce dalšího vývoje. S ohledem na odběrové místo odpadních vod bylo možné na základě predikce učinit opatření lokalizované na konkrétní halu, čímž se minimalizovaly vlivy na výrobu," uvedl zakladatel a ředitel Nexarsu Róbert Hromádka.

Podle něj se proto podařilo navrhnout určitý semafor, který by podle zjištěné hladiny viru umožnil operativně reagovat, například zpřísnit opatření a začít v dané hale plošně testovat. Pokud by naopak virová nálož v odpadní vodě nedosahovala daných hodnot, nebylo by plošné testování nutné, a tím by bylo možné ušetřit významné náklady. Opatření by navíc bylo možné cílit podle věkových skupin nebo podle toho, která mutace viru by byla zjištěna. Srovnáním s testy prováděnými automobilkou společnost ověřila přesnost nové metody i možnost předvídat vývoj.

Zdravotní pojišťovny na základě nařízení ministerstva zdravotnictví vydaly podle veřejně publikovaných dat za testování na covid-19 v roce 2021 víc než 17 miliard korun, upozornil Hromádka. "Z toho pouze u Všeobecné zdravotní pojišťovny 4,5 miliardy korun za antigenní testy a 3,8 miliardy korun za PCR testy a u Zaměstnanecké pojišťovny Škoda cca 0,1 miliardy korun za antigenní testy a cca 0,1 miliardy korun za PCR testy. To spolu s deklarovanými náklady cca 300.000 Kč na jednoho pozitivně testovaného zaměstnance u Oborové zdravotní pojišťovny potvrzuje smysluplnost naší práce," doplnil.

