Nové domy musejí být od roku 2030 bez emisí, shodly se státy EU

Miroslav Vinkler 25.10.2022 17:34

"Dnešní dohoda také pomůže lidem podstatně ušetřit na energiích. Lepší a energeticky méně náročné budovy zvýší kvalitu života obyvatel a zároveň zlevní jejich účty za energie," uvedl Síkela - JE TO KLAUN !!!

----------------------------------

Pokud to dobře chápu , bude se povinně od r. 2030 u new RD vytápět elektřinou ??

Odpovědět