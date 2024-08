Nově narozená pandí dvojčata v Berlíně prospívají, experti jsou optimističtí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nově narozená pandí dvojčata v berlínské zoologické zahradě dobře přečkala prvních pět dní a začínají nabírat na váze, pečovatelé tak vyjadřují opatrný optimismus ohledně dalšího vývoje. Zoo uvedla , že obzvláště rizikových je prvních 14 dní, kdy je úmrtnost nově narozených pand nejvyšší.O mláďata se stará nejen jedenáctiletá matka Meng-meng, ale také němečtí a čínští odborníci. Samice se o potomky stará střídavě, a to v hodinových intervalech, kdy se s novorozenými pandami mazlí a krmí je mateřským mlékem.

Dvojčata, jejichž pohlaví ještě není podle zoo možné s jistotou určit, nyní váží 180 a 145 gramů, což je více než po narození. Zoo vysvětlila, že u pand je běžné, že mládě po narození ztratí na váze.

Pandí kurátor Florian Sicks uvedl, že kritickou dobou v životě pand je první měsíc, obzvláště pak první dva týdny. "Pandí mláďata přicházejí na svět bez funkčního imunitního systému, jsou proto v prvních dnech velmi náchylná," řekl.

Samička Meng-meng přivedla na svět pandí dvojčata již v roce 2019. Porod byl tehdy senzací, jednalo se totiž o první pandí vrh v Německu. Dvojčata Pit a Paule se okamžitě stala miláčky návštěvníků, později ale byla přesunuta do Číny.

Meng-meng s partnerem Ťiao-čchingem žijí v berlínské zoo od léta 2017. V žádné jiné německé zoologické zahradě pandy nežijí. Zvířata, která by bez ochranných opatření pravděpodobně již vyhynula, patří Číně, ta je do Německa podobně jako do dalších států pouze zapůjčila.

reklama