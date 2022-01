Se životem čápů i problémy stěhovavých ptáků seznámí děti nové programy ornitologické společnosti

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Čtyři nové programy pro venkovní výuku dětí připravila Česká společnost ornitologická (ČSO). Žáci se v nich seznámí se životem čápů, s migrací stěhovavých ptáků a s problémy, s kterými se ptáci potýkají. Za ČSO to uvedla Gabriela Dobruská. Programy jsou dostupné na webu

V programu Na komíně je čáp děti coby čápi projdou obdobím hnízděním a zjistí třeba to, jak mohou čápům uškodit lidské odpadky v hnízdech. "Vlastním prožitkem si žáci věci lépe uvědomí, dobře zapamatují a hlavně pochopí souvislosti. Sami při stavbě hnízda využijí provázky a vzápětí zjistí, jaké mohou mít následky. Právě to bylo hlavním cílem při tvorbě těchto programů – aby si žáci uvědomili dopad lidské činnosti na ptáky ve svém okolí a hledali řešení ke zmírnění tohoto negativního dopadu," uvedla autorka programů Dobruská. Podle ČSO jsou případy, kdy se čapí mláďata zamotají do ptačích provázků, čím dál častější. Svědčí o tom záznamy z webkamer.

"Jde o situaci, se kterou se mohou setkat i děti a mohou mít snahu okamžitě pomoci. Proto jsme ji zařadili mezi modelové problémy, které řeší žáci druhého stupně. Ukvapené jednání může vést nejen k porušení zákona, ale hlavně k ohrožení zdravých čápat a v neposlední řadě i dětí samotných," dodala Dobruská.

Druhé téma vychází z kampaně cílící na ochranu stěhovavých ptáků. "Chceme, aby si žáci uvědomili, že pytláctví je stále aktuální problém i na území Evropské unie a ochrana stěhovavých ptáků je možná pouze v rámci mezinárodní spolupráce," uvedla Dobruská.

U každého programu je podrobná metodika pro učitele. ČSO také příští rok uspořádá semináře Na křídlech ptáků, které pedagogům přiblíží programy i danou problematiku. První on-line seminář bude 8. a 9. února, zájemci se mohou přihlásit na webu.

