Novela, která omezila účast spolků ve stavebních řízeních, platí beze změn, rozhodl Ústavní soud

Developeři a jím podobní mohou slavit . Ústavní soud nejtěsnějším poměrem hlasů 8:7 zařízl právo ekologických spolků , kterým mohli vstupovat do územních a stavebních řízení.



Je to prohra zdravého rozumu a ztráta práva bránit přírodu a životní prostředí.



Budu konkrétní : Pokud v evropsky významné lokalitě, mimo urbanizované území, budu chtít postavit restauraci potom, bude-li shledán záměr úředníkem podlimitní =nevyžaduje se EIA , nemají spolky do řízení co mluvit.



Ústavní soud je "na hlavu" a stává se zcela zbytečným v rámci ochrany ŽP.

komplet rozhodnutí v pdf. ke stažení zde:

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2021/Pl._US_22_17_na_web_vcetne_disentu.pdf



