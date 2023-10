Novela zákona má snížit minimální výměru honiteb na 250 hektarů, řekl Výborný

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Novela mysliveckého zákona by měla snížit minimální výměru honiteb na 250 hektarů, nyní je to 500 hektarů. Cílem je umožnit vlastníkům pozemků snadnější zřízení honitby. Pokuty za opakované nesplnění plánu lovu se podle novely zvýší ze současných 200 000 Kč na 500 000 Kč, řekli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a ředitel Sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář. Na vládu a do Sněmovny by se měl zákon dostat příští rok a částečně by podle Výborného měl začít platit od roku 2025.

Novela má podle ministra také zavést plánování lovu v honitbách podle poškození lesů. Má vzniknout informační systém evidence lovu, který umožní digitalizaci mysliveckého hospodaření a kontrolu lovu.

V současnosti platí úprava zákona z roku 2001, snah o novelizaci bylo již několik. Naposledy projednávání změny zákona skončilo ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně v minulém volebním období. Výborného předchůdce Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chtěl zákon Legislativní radě vlády odeslat v červenci a některá sporná témata, jako velikost honiteb, nechat na projednávání ve Sněmovně. Výborný řekl, že u dřívější podoby zákona nebyly vypořádané připomínky od ministerstva životního prostředí, které se již vyřešily ve vnitřním připomínkovém řízení. Zároveň chce o návrhu novely jednat s nevládními organizacemi a se zástupci vedení koaličních stran.

Ministr uvedl na to, že cílem novely zákona je řešit škody způsobené zvěří na lesích. Plán lovu by měl určovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) podle míry poškození lesů. "Nebude možné, aby plán lovu byl nižší, než stanoví ÚHÚL," řekl Výborný. Dodal, že do pěti let by chtěl dosáhnout snížení škod na maximální přípustnou úroveň. Novela má také prodloužit lhůtu, kdy může majitel pozemků uplatnit škody u myslivce ze 20 na 60 dnů.

Práva vlastníků má posílit také právo na vydání povolenky k lovu pro osoby, které v honitbě hospodaří na více než 30 hektarech. Za každých započatých 30 hektarů má být nárok na jednu povolenku. Výborný upozornil na to, že v takovém případě nebude nárok na náhrady škod. "Není to povolenka na to, že (člověk) vyrazí a bude střílet cokoliv," doplnil s tím, že neomezeně by měli vlastníci mít možnost lovit jelena siku, černou zvěř a u spárkaté zvěře pouze samice a mláďata do dvou let věku.

Kontrola lovu by se měla provádět kromě označení plombou také záznamem v mobilní aplikaci, součástí bude i fotografie uloveného kusu. Záznamy mají být nastaveny tak, aby znemožňovaly opakovanou evidenci stejného kusu.

