Novela zákona zavede povinné kamery na jatkách, uvedlo ministerstvo

Novela zákona na ochranu zvířat by měla zavést povinné vybavení jatek kamerovými systémy pro sledování zacházení se zvířaty, informovalo ministerstvo zemědělství. Změna zákona na ochranu zvířat je součástí novely veterinárního zákona, který ministerstvo tento týden poslalo to připomínkového řízení. Deník MF Dnes napsal , že podle ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda by kamerové systémy měly provozovat jednotlivá jatka a SVS by měla jako dozorový orgán mít přístup k záznamům.

Podle ministerstva novela reaguje na nová nařízení Evropské komise. Podle ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) zavedení kamer pomůže zvýšit dohled nad zacházením se zvířaty. "Doufám, že se tím zamezí riziku týrání zvířat před porážkou a že již nebude nutné řešit případy neetického chování ke zvířatům, ke kterému mohlo v minulosti docházet," uvedl.

Letos se například objevil případ týrání na jatkách v Dolních Heřmanicích na Žďársku. Upozornila na něj organizace Zvířata nejíme. Veterinární správa uvedla, že kvůli případu podá trestní oznámení.

Ministerstvo v materiálu k novele zákona uvádí, že povinný kamerový systém se má týkat všech jatek bez ohledu na velikost a všech druhů porážených zvířat s výjimkou drůbeže, králíků a zajíců.

Podle ministerstva je v ČR 228 jatek domácích sudokopytníků, z toho 24 má povolení, ale neporáží. Stálý veterinární dozor je na 73 jatkách. "Odhaduje se, že se bude jednat o náklady ve výši přibližně 200 000 Kč na jedny jatky. Při počtu 204 aktivních provozovatelů jatek by se celkově jednalo o částku přibližně 40 800 000 Kč. Tyto náklady by měly zahrnovat instalaci několika kamer, pořízení pevného disku, záznamového systému a údržbu zařízení," uvádí materiál. Drůbež letos ke konci října poráželo 46 jatek a králíky devět.

Novela veterinárního zákona podle ministerstva také přináší revizi právní úpravy veterinární asanace. Zmírňují se také požadavky na vyšetřování masa domácích prasat na přítomnost trichinel, tedy svalovce. Důvodem je dlouhodobě dobrá epidemiologická situace.

Novela by také měla mimo jiné upravit zákon o správních poplatcích, který zvýší poplatky v sazebnících veterinární péče. Týkat by se to mělo hlavně právnických osob a podnikajících fyzických osob.

