Novelu zavádějící zálohy na PET lahve a plechovky předloží Hladík vládě v létě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) předloží vládě novelu zákona o obalech zavádějící zálohy na PET lahve a plechovky v létě. Předpokládá, že ji koalice podpoří, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Podle bývalého ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) by se nový systém naboural do efektivního systému třídění odpadů do barevných kontejnerů.Novela má zavést v Česku čtyřkorunovou zálohu na PET obaly a plechovky a zřídit 11 000 míst pro jejich sběr, vedle obchodů by se do něj měly zapojit i čerpací stanice. Podle ministerstva životního prostředí by zálohování obalů mělo přenést větší finanční zodpovědnost na spotřebitele a zefektivnit systém třídění. Odpůrci zálohování však upozorňují na nutnost dopravy obalů do obchodů a s tím spojené změny plánování nákupů, nároky na prostor sběrných míst a zachování tvaru nápojových obalů.

Podle Hladíka je nutné novelu schválit, neboť zavádí principy cirkulární ekonomiky. Očekává, že pro ni podporu v koalici má, kabinetu ji předloží v létě. Aktuálně ji má na stole Legislativní rada vlády.

"Tenhle zákon je pro Českou republiku, pro její obyvatele. Fakt nechci, aby se povalovaly PETky a plechovky. Pokud neprojde tento zákon, tak pojedu kampaň do každé obce a budu ukazovat, jaký mají dneska efektivní systém. Kde PET lahve a plechovky končí," řekl Hladík.

Podle Brabce by se zavedením zálohování možná zvedlo procento recyklace PET lahví, mohlo by to ale vést k tomu, že by se více pohazovaly volně ostatní plastové odpady. Lidé jsou podle něj nyní zvyklí nosit všechny plasty do žlutých kontejnerů a když budou některé z nich muset nosit do odběrných míst, zbytek třeba vyhodí do směsného odpadu.

Z experimentu ministerstva životního prostředí a společnosti Adastra Lab, který sledoval 100 nápojových plastových lahví vytříděných do žlutých kontejnerů, vyplývá, že se do recyklačního zařízení v Česku dostane čtvrtina PET lahví po třech měsících od vhození do kontejneru na plasty. Odhaduje se, že ze všech PET lahví uvedených na trh v ČR se jich dostane k recyklaci přes polovinu. Některé vytříděné lahve podle nich skončily například v přírodě nebo na parkovišti.

Ze zjištěných dat vyplynulo, že 39,6 procenta PET lahví po třech měsících končí v třídírně odpadů nebo sběrném dvoře. Do recyklačního centra se dostane 19,3 procenta z vytříděných lahví, 11,8 procenta putuje na skládku a zbylých 4,3 procenta na jiná místa, například louku, parkoviště u soukromého domu či okolí benzinové čerpací stanice. Téměř každá desátá PET lahev skončí v zahraničí, v případě experimentu nejčastěji k recyklaci na Slovensku či ve Francii. Brabec daný průzkum označil za nereprezentativní.

reklama