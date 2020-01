Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Howard Johnson / youtube.com Čína je největším producentem a současně spotřebitelem plastů na světě. A momentálně také v celkovém objemu (nikoliv v přepočtu na obyvatele) jedním z největších producentů odpadů. / Ilustrační foto

Jaký bude mít zákaz plastových uchošťouchů v české kotlině vliv na koncentraci mikroplastů v oceánech? Kromě utišení svědomí necelých 11 milionů obyvatel ČR to valný přínos pro životní prostředí nejspíš znamenat nebude. Ale když se pro takový zákaz rozhodne 1,4 miliardy lidí v Číně? BBC nyní referuje o zásadní a dlouho očekávané změně v čínském spotřebním průmyslu a odpadovém hospodářství. Příslibu zákazu jednorázových plastů.

Čína je největším producentem a současně spotřebitelem plastů na světě. A momentálně také v celkovém objemu (nikoliv v přepočtu na obyvatele) jedním z největších producentů odpadů. S přesnými čísly tu musíme opatrně. Nejsou totiž k dispozici, Čína je zásadně nepouští do světa. Takže víme například jen to, že v roce 2017 dokázala sesbírat 217 milionů tun domácího/komunálního odpadu. Nevíme ale, kolik ho nesesbírali a už vůbec, kolik z něj dokázali recyklovat. Víme jen střípky informací. Třeba to, že svou největší sedmdesáti hektarovou skládku dokázali naplnit o 2,5 roky dříve, než sami počítali. Nebo že v roce 2010 vyprodukovali 60 milionů tun plastových odpadů. Tehdy to bylo asi třikrát víc, než celá EU dohromady. A z těchto kusých indicií se dalo jen usuzovat, že odpady jsou v Číně velký problém. Ale nic moc konkrétního.

Plasty v řece v Asii.

Pětiletka, které svět drží palce

Zprávy ze zasedání Národní komise pro rozvoj a reformy, která v Číně schvaluje část plánovacích pětiletek, obvykle svět moc nevnímá. Jenže tentokrát, v neděli 19. ledna, zaznělo na sjezdu něco opravdu podnětného. Raději se na to posaďte: Návrh na zákaz plastových sáčků a tašek ve všech čínských městech, s platností od roku 2022. Zákaz jednorázových plastových obalů na všech tržnicích od roku 2025. Časově zatím přesně nespecifikovaný zákaz výroby ultratenkých sáčků o síle menší než 0,025 milimetrů. Snížení užití jednorázových plastů v libovolném restauračním/občerstvovacím podnikání o 30 %. Kompletní zákaz nabídky jednorázových plastů v hotelech a ubytovacích zařízeních od roku 2025. Některé změny a omezení začínají platit letos v červenci, jiné později, ale od roku 2025 by už Čína měla být bez jednorázových plastů. Už můžete vydechnout.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Howard Johnson / youtube.com Plasty v řece v Asii.

Čína mění kurz odpadového hospodářství. Podruhé

Obecně jsou tyto změny představeny tak, že nejprve budou provedeny ve městech a pak se postupně protlačí na venkov. Který vůči změnám zaujímá konzervativnější. Ale v Číně bychom napočítali 65 měst s počtem obyvatel nad milion (žije v nich 60 % populace), takže výsledky budou poměrně brzy a razantně znát. Při snaze dohlédnout důsledků těchto změn je těžké nepodlehnout optimismu. Čína už jednou „překopala“ pravidla hry na globální recyklaci, když se v roce 2017 zřekla dovozu odpadu druhotných surovin ze zahraničí a přivedla tím světová recyklační schémata ke krachu.

Nyní se sama hodlá vzdát produkce a používání „životní prostředí znehodnocujících odpadů“ na vlastním území. Vzhledem k odhadovanému objemu plastových odpadů v Číně je to změna, která nemá ve světě srovnání. Vždyť odtud pochází třetina všech jednorázových obalů na Zemi. Z hlediska problematiky odpadového hospodářství a pro životní prostředí je to naprosto zásadní událost. Otázkou samozřejmě zůstává, zda a jak se Číně podaří tuhle pětiletku naplnit. Případně, jestli po jednom kroku správným směrem neučiní ještě pár dalších.

