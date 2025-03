Novohradské hory mají podle expertů potenciál na vznik nové CHKO

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | V.Švarc / V.Švarc / Wikimedia Commons Pohled na Veveřský rybník od zarostlého písečného přístupu, v pozadí vrchol Kraví hory

Pokud by na jihu Čech měla vzniknout nová chráněná krajinná oblast (CHKO), největší potenciál mají Novohradské hory. Řadu let se na tom shodují experti. Samospráva však není zcela jednoznačně případnému záměru nakloněna. Vyplývá to z informací ČTK. Novohradské hory se nacházejí na Českokrumlovsku a Českobudějovicku na hranicích s Rakouskem, do něhož částečně také zasahují. Na české straně se rozkládají na ploše 190 kilometrů čtverečních."Když se budeme bavit, jestli má nějaká lokalita na jihu Čech potenciál na to, aby se z ní stala CHKO, tak jsou to jednoznačně Novohradské hory. Nachází se tam řada menších rezervací, jsou tam významné mokřady," uvedl ředitel jihočeské pobočky Agentura ochrany přírody a krajiny Jiří Bureš.

Připomněl, že na začátku 21. století vláda zvažovala, zda Novohradské hory chráněnou krajinnou oblastí vyhlásí. Nakonec však od záměru ustoupila. "Od té doby se to po politické stránce už moc neřešilo a je to dost složitý proces," řekl Bureš.

Novohradské hory jsou hodně poznamenány událostmi z poloviny 20. století. Velkou část obyvatel tvořila německy mluvící komunita, která byla po druhé světové válce odsunuta. Místo nich přišli do Novohradských hor přistěhovalé rodiny z různých koutů republiky, Slovenska i Rumunska. "Historie Novohradských hor proto není úplně veselá. Ale nikdy tam nevznikly větší města a příroda tam zůstala nedotčená," uvedl Bureš.

Od roku 2004 se nachází v Novohradských horách Ptačí oblast. Má chránit populace například jeřábka lesního, chřástala polního nebo tetřívka obecného. "CHKO představuje přísnější ochranu celé krajiny. Nejde pouze o jednotlivé druhy zvěře nebo rostlin. Týká se také urbanistického rozvoje, nepovolí například některé záměry jako třeba větrné elektrárny nebo fotovoltaické plantáže," uvedl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák. Dodal, že Novohradské hory však splňují kritéria pro to, aby tam chráněná krajinná oblast vznikla. "Svým způsobem se jedná o podobnou lokalitu jako Šumava. Obě místa poznamenal poválečný odsun a jedná se o přírodu, která není příliš změněna člověkem. Vždyť třeba na území Novohradských hor se nachází Žofínský prales, což je opravdový fenomén," uvedl Dvořák.

Mluvčí šumavského národního parku i Bureš se však shodují na tom, že hlavní iniciativa by měla vzejít od samosprávy. "Nedokážu říct, co by to přineslo. Museli bychom si na stůl dát argumenty a podívat se, zda převažují pozitiva nebo negativa. Vím, že existují skupiny, které o vznik CHKO usilují. Ale na druhou stranu podle mého názoru odspoda, tedy od lidí, kteří zde žijí, ten zájem moc není," řekl starosta Nových Hradů Vladimír Hokr (Občané pro zdravé město).

