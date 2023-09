Nový sloní samec se se slonicemi a mládětem ve zlínské zoo bez problémů sžil

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | ZOO Zlín Ilustrační foto

Nový samec slona afrického Jack se s třemi slonicemi a mládětem ve zlínské zoologické zahradě bez problémů a brzy sžil, řekl ředitel zahrady Roman Horský. Jack je podle něj klidný a vyrovnaný, k samicím i mláděti se chová dobře. Samce přivezli z maďarské zoo 5. září a už po týdnu šlo stádo společně do rozlehlého venkovního výběhu.

"První dny po příchodu jsme ho začali seznamovat s našimi slonicemi. První to byl chráněný kontakt přes bariéru, nejdříve plnou, poté otevřenou, kdy se mohli kontaktovat doteky. Protože se to vyvíjelo nad očekávání dobře, tak jsme je postupně seznamovali, nejprve ve vnitřní ubikaci a ještě ten den jsme se rozhodli je pustit do výběhu," uvedl ředitel.

Zlínská zoo o samce usilovala několik let. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku i Evropě vzácný, zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. V Česku chová slony africké vedle zlínské zahrady jen zoo ve Dvoře Králové nad Labem. Zlínská zahrada chová tři slonice od roku 2003. Samice Kali má 29 let, o rok mladší je Zola a nejmladší Ulu má 27 let. První mládě slona afrického v Česku, sameček Zyqarri, se narodil samici Kali v červnu 2021 po inseminaci. Pro zlínskou zoo to byla velká událost. Se samcem chce zlínská zahrada zahájit etapu přirozeného rozmnožování slonů.

Nejaktivnější v navazování kontaktů s Jackem byla samice Zola. "Neustále Jacka doprovází, až se mu podbízí," řekl Horský. Zola však působí také jako stmelující prvek stáda. Samec nemá problém ani s mládětem. "Máme obrovskou výhodu, že chovné zařízení je prostorné, výběh je členitý, zvířata si tak mají, kde uhnout, když budou chtít. Vidíme, že někdy se rozprostřou po celém výběhu, jindy jsou v přímém kontaktu. Vybírají si, co jim zrovna sedí," uvedl ředitel. Chovatelé pouští slony do výběhu, kde je mohu vidět návštěvníci, každý den. Jeden den se však stalo, že sloni celý den zůstali v pavilonu a nechtělo se jim do venkovního výběhu.

Chovatelé již několik týdnů samicím odebírají vzorky, aby určili, kdy přijde říje. Je možné, že s příchodem samce se vše změní a urychlí. Třicetiletý samec Jack má už čtyři potomky. Měří kolem 330 centimetrů a váží asi 5,5 tuny, samice jsou o půl metru nižší.

Péče o samce je podle chovatele Milana Svobody jiná než o samice. "Je obrovský. Každopádně ze začátku si musíme dávat dost velký pozor, musíme být opatrní. Jack je ale naprosto výborný samec, nechová se ani k mláděti ani k samicím špatně. Ohmatávají se, kladný kontakt tam je. Také toho sežere třikrát tolik, co sežerou samice. Dáváme mu větve, seno, trávu," uvedl chovatel.

Zahrada na konci loňského roku dokončila chovné zařízení pro slony s vnitřním ustájením. S rozlohou asi 3700 metrů čtverečních patří mezi tři největší chovná zařízení na světě. Místo je tam až pro deset slonů. Chovné zařízení je součástí první etapy projektu Karibuni, stálo asi 120 milionů korun. Celá první etapa, kdy vznikly i dva výběhy, stála 161 milionů.

