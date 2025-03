O plánované silnici I/35 Českým rájem přišly v Turnově diskutovat stovky lidí

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Kocheva Tetyana / Shutterstock Český ráj

O plánované silnici I/35 Českým rájem přišly ve středu v Turnově na Semilsku diskutovat stovky lidí, sál tamního kulturního domu Střelnice zcela zaplnili. Většina těch, ktěří se do diskuse zapojili, vyjadřovala obavy z poškození cenné krajiny Českého ráje, ale také svých domů při hloubení tunelů, ze zhoršení podmínek k životu, ale i ze znehodnocení svých nemovitostí v blízkosti plánované stavby.Martin Dědek z Turnova upozornil na obavy obyvatel sídliště Přepeřská, kde by měla nová silnice vést zhruba 50 metrů od panelových domů. "My za sídliště Přepeřská považujeme za jedinou přijatelnou variantu tento úsek silnice zatrubnit. "Dojde ke zhoršení životního prostředí a podmínek k životu," řekl Dědek. Protihlukové stěny podle něj obyvatele ve vyšších patrech panelových domů neochrání, blízkost silnice navíc znehodnotí jejich byty.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je úkolem projektanta, aby problém vyřešil. Bez splnění hlukových limitů nebude možné stavbu zkolaudovat, zdůraznil. "Máme zájem na tom, aby ta stavba vyrostla a vyrostla tak, že její negativní dopad do území bude co nejmenší. Budeme hledat co nejvhodnější technické řešení. Ta trasa je ale ukotvená, prošla sítem velkých veřejných debat a je opravdu na čase v tomto směru pokročit k tomu, aby se opravdu začalo se stavbou samotnou," dodal Kupka.

"My jsme připraveni udělat cokoliv, aby ten negativní dopad silnice na okolí se minimalizoval," ujišťoval Radek Mátl, ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby. Záležet bude podle něj na technických aspektech a na tom, co dovolí územní plán, zásady územního rozvoje a posouzení vlivů stavby na životní prostředí. "Uděláme maximum pro to, aby ta trasa byla co nejvíce zakopaná, aby byla co nejméně vidět.," doplnil.

Silnice I/35 dnes mezi Turnovem a Jičínem vede přes 11 obcí, o trase a podobě přeložky mimo zástavbu se diskutuje čtvrt století. Zvolenou variantu schválilo ministerstvo životního prostředí. ŘSD zahájilo loni v říjnu geotechnický průzkum, hotový má být do konce letošního roku. Nová silnice bude v Jičíně navazovat na dálnici D35, která má být severní alternativou k přetížené dálnici D1. Úsek dálnice z Hradce Králové do Jičína by měl být hotový na konci roku 2028. Nejpozději v roce 2030 by měla začít navazující stavba mezi Turnovem a Jičínem.

Na D35 by v Jičíně měla navázat nová silnice, která odvede dopravu mimo současnou zástavbu. Do přípravy projektu se zapojí krajinný poradce Roman Bukáček, kterého vybral Liberecký kraj. Na základě dohody s ministerstvem dopravy bude k jeho doporučení ŘSD při přípravě projektu přihlížet. Cílem je co největší zapojení stavby do krajiny, o náklady kolem půl milionu korun se kraj a ŘSD podělí.

Část nové silnice od Ohrazenic u Turnova po mimoúrovňovou křižovatku Žernov bude postavena jako čtyřproudá, dál směrem na Jičín už to bude dvouproudá silnice se střídavým třetím pruhem. Projekt počítá s výstavbou zhruba 35 kilometrů dlouhé komunikace, součástí je také zhruba pětikilometrový přivaděč Zelený Háj, který bude přeložkou krajské silnice II/283 směrem na Semily. Stavba s odhadovanými náklady 24 miliard korun je rozdělená do čtyř úseků. Hotová by měla být v roce 2033.

