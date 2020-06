O podílu tuzemských potravin bude Sněmovna znovu jednat

Pavel Hanzl 3.6.2020 15:12

To je fakt šílený, to je už skutečný diktát korporací (dnes Agrofertu), kdy jim nestačí, že neplatí daně a čerpají gigantické dotace, ještě chtějí zakázat konkurenci!!! Komunismus hadra.

A hloupý čecháček bude kývat, že si koupí jen předražený šmejd z Agrofertu a bude je volit! Co jsme to za pronárod???

Odpovědět