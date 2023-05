Obce chtějí více informací o dopadu zálohování PET lahví na ekonomiku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Sdružení místních samospráv (SMS ČR) zatím není přesvědčené o tom, že zavedení zálohování PET lahví a plechovek je pro obce a občany výhodnější než stávající systém sběru tříděného odpadu. ČTK to po jednání s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) minulý týden řekl místopředseda sdružení Oldřich Vávra. Uvedl, že ministerstvo má obcím poskytnout více podkladů k další diskusi. Obce se obávají výpadků části příjmů ze systému třídění. Hladík v České televizi naopak řekl, že dopad na rozpočty obcí bude pozitivní.

Ministerstvo počítá s tím, že do zálohování by se měly zapojit všechny obchody s plochou nad 50 metrů čtverečních, menší prodejny se budou moci zapojit dobrovolně. Cílem je vrátit do oběhu 90 procent plastových lahví do pěti let od spuštění systému. Hladík už dříve uvedl, že nejdříve to bude v polovině roku 2025.

Podle Vávry by se mělo debatovat nad tím, zda stávající systém sběru odpadu nejde zlepšit za výrazně nižších nákladů, než bude stát zavádění zálohování. K úpravě stávajícího systému se nabízí například legislativní úpravy, které by snížily rozmanitost materiálů na jednom obalu. "To znamená, že by obaly šly lépe zpracovávat," doplnil.

Obce podle něj již nyní kvůli zachování obslužnosti pro občany například provozují pošty, obchody i hospody a zálohování by pro ně znamenalo další povinnosti a náklady. Obce nyní za sběr odpadu dostávají peníze z poplatků, které povinně odvádí výrobci.

Vávra uvedl, že sdružení chce mít k celému systému detailní informace. "Chceme vidět celý systém, je navržený od začátku až do konce. A pokud budeme přesvědčení, že je výhodný pro občany a pro obce, že je opravdu lepší, tak nevidíme důvod, proč setrvávat na odporu, ale zatím o tom přesvědčeni nejsme," dodal.

SMS ČR upozorňuje na to, že mnoha prodejnám by vznikly komplikace s převzetím a skladováním nápojových obalů, často na to ani nemají prostory. Hladík dnes odmítl, že zálohování takové komplikace přinese. Řekl, že obchodníci dostanou za zapojení do systému odměnu, uvažuje se o zhruba jedné koruně za nápojový obal.

reklama