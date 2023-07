Obce na Křivoklátsku budou sledovat kvalitu ovzduší, pořídí nové technologie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Šest obcí na Křivoklátsku, Zbečno, Křivoklát, Roztoky, Městečko, Pustověty a Karlova Ves, bude sledovat kvalitu ovzduší, pořídí nové technologie. Po vyhodnocení dat získají obyvatelé doporučení, jak ovzduší zlepšit. Oficiální měření začne letos v říjnu a potrvá do konce března příštího roku. Nainstalováno bude 12 prachoměrných jednotek a dvě meteorologické jednotky s měřením rychlosti a směru větru, teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. Náklady přesáhnou 600 000 korun, z toho 90 procent pokryjí dotace z norských fondů a Státního fondu životního prostředí, řekl dnes ČTK starosta Zbečna Jiří Těhan (STAN).

V údolích na Křivoklátsku jsou od podzimu do jara často horší rozptylové podmínky a lidé zde také v řadě případů topí tuhými palivy, protože do některých obcí není zavedený plyn. "Znečištění z lokálních topenišť způsobuje, že koncentrace prachových částic dosahují dlouhodobě zvýšených hodnot oproti obcím ležícím nad údolím. Ačkoliv je tato situace v širokém povědomí místních obyvatel, reálná data o míře znečištění nejsou k dispozici," uvedl starosta. Dodal, že primárním cílem není hledání biče na občany, kteří pálí vše, co jim přijde pod ruku, ale výsledná analýza má působit jako osvěta a edukace.

Společná aktivita obcí nazvaná Monitorování vlivu lokálních topenišť na kvalitu ovzduší na Křivoklátsku umožní také veřejnosti pomocí speciální webové aplikace on-line sledovat informace o naměřených koncentracích znečištění na všech 12 stanicích. "Projekt bude zakončen v dubnu 2024 závěrečnou tiskovou konferencí a odbornou zprávou s hloubkovou analýzou naměřených dat," doplnil Těhan. Starostové se podle něj zasadí o to, aby se zjednodušená a poutavá interpretace této zprávy dostala k co nejvíce obyvatelům, kteří tak získají návod či doporučení, jak může každý přispět ke zlepšení kvality ovzduší Křivoklátska.

