Obec Čeperka se chce dál bránit proti stavbě spalovny komunálního odpadu ve svém katastrálním území. Ministerstvo životního prostředí k záměru vydalo v lednu souhlasné stanovisko EIA o vlivu stavby na prostředí, což investorovi, elektrárně Opatovice umožňuje pokračovat v přípravě projektu. Obyvatelé Čeperky výstavbu zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) s kapacitou 150 000 tun ročně v září 2022 v referendu odmítli.

"Můžeme proti souhlasu ministerstva podat rozklad k ministrovi. Zatím jsme se ještě úplně nerozhodli, ale jsme vázáni místním referendem," řekla ČTK starostka Kristina Vosáhlová.

Obec se snaží vyhlásit stavební uzávěru v dotčené části svého katastrálního území, která by platila čtyři roky. Připravuje také změnu územního plánu, jež má stavbu znemožnit, zároveň pracuje na novém územním plánu obce se stejným dopadem.

Výhrady ke spalovně má rovněž ekologické sdružení Arnika. Podle něj by vzniklo další nadbytečné zařízení pro energetické využití odpadu, které by nevedlo k plnění cílů pro recyklaci komunálního odpadu na úrovni regionální ani národní. "V zařízení budou končit i snadno recyklovatelné materiály, což plyne z aktuálního složení popelnic na směsný odpad. Mezi nimi budou i plasty, jejichž spalování bude zdrojem velkého množství emisí oxidu uhličitého, který výrazně přispívá k postupující klimatické změně, a které nijak nepomůže v potřebném odklonu od spalování neobnovitelných zdrojů energie. Zařízení sice získalo souhlasné stanovisko EIA ministerstva životního prostředí, nicméně ne všechny naše připomínky byly vypořádány," uvedla Nikola Jelínek, odbornice Arniky na vztah spaloven a životního prostředí.

Výhrady měla v procesu posuzování záměru na životní prostředí mimo jiné také obec Vysoká nad Labem nebo královéhradecký magistrát, který zvažuje další právní kroky. "Nabízí se zde účast na navazujících řízeních. Město proto v tuto chvíli zjišťuje, jaké má další možnosti a po zvážení všech okolností se rozhodne, jak bude postupovat dál," odpověděla na dotaz ČTK Kateřina Malá z kanceláře primátora.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO), které plánuje opatovická elektrárna, by zpracovávalo 150.000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky.

Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by zřejmě pokryl dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

