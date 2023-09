Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Objem švýcarských ledovců se za poslední dva roky zmenšil o deset procent, uvedli vědci ze Švýcarské akademie přírodních věd . Stejně ledu odtálo za 30 let do roku 1990. Letošní čtyřprocentní úbytek je druhý nejhorší v dějinách měření. Nejvíce ledu, a to šest procent, zmizelo ze švýcarských ledovců loni. S odkazem na závěry vědců o tom informovaly zahraniční tiskové agentury.

"Švýcarské ledovce tají stále rychleji. To zrychlení je dramatické," uvedla Švýcarská komise pro pozorování kryosféry (GLAMOS) při Švýcarské akademii věd. Příčinou jsou podle ní velmi nízké sněhové srážky v zimě 2022/23 a vysoké teploty v létě.

V průměru se tloušťka ledu všech ledovců zmenšila asi o dva metry, někde zmizely i tři metry ledu. Některé ledovcové jazyky se rozpadly a menší ledovce zcela zmizely. Dokonce i v kantonu Valais na jihu země a v Engadinu na východě, kde byly ledovce ve výšce přes 3200 metrů dosud neporušené, bylo letos naměřeno několikametrové tání.

"Velmi rychle přicházíme o malé ledovce, zbývající led je pokrytý kamením a sutí. Oblasti, které bývaly po celá desetiletí i století pokryty ledem a sněhem, se staly černými svahy, které jsou kvůli padajícímu kamení nebezpečné," řekl agentuře Reuters vedoucí pozorování v GLAMOS Matthias Huss. "Museli jsme ukončit jeden náš monitorovací program na malém ledovci ve středním Švýcarsku, protože měření už bylo příliš nebezpečné," dodal.

Švýcarští vědci měří ledovou pokrývku všech svých ledovců od roku 1960. Na některých z nich sahají měření až do roku 1914.

