Oboru na Teplicku nahradí zoopark, kolem osudu zvířat se šíří dezinformace

Licence | GNU Free Documentation License (Svobodná licence GNU pro dokumenty) Foto | Petr Mikšíček / Wikimedia Commons "Zhruba na 4,5 hektarech předku, to je zhruba dvojnásobek proti současnému stavu veřejně přístupné části, by měly vzniknout výběhy pro zvířátka. Budou tam ale místo dvaceti kusů jelení zvěře třeba jen dva daňci. Bude tam černá zvěř a klecové výběhy, ale v souladu s předpisy," popsal plány radnice starosta.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Oboru Mstišov v městské části Dubí na Teplicku časem nahradí zoopark. Některá zvířata v lese zůstanou, město pro ně chce lepší podmínky, informoval starosta Petr Pípal. Podle mluvčí Lesů ČR Evy Jouklové se zvířata přesunou do jiné obory, zřejmě do Červeného Hrádku v Jirkově na Chomutovsku. Starosta i Jouklová odmítli šířící se dezinformaci, že se budou nadbytečná zvířata střílet, kvůli čemuž vznikla petice.

Obora nabízí několik výběhů s vysokou a černou zvěří. Výběhy jsou přístupné z chodníčku uprostřed nich, odtud mohou příchozí lesní zvěř krmit. "Zhruba na 4,5 hektarech předku, to je zhruba dvojnásobek proti současnému stavu veřejně přístupné části, by měly vzniknout výběhy pro zvířátka. Budou tam ale místo dvaceti kusů jelení zvěře třeba jen dva daňci. Bude tam černá zvěř a klecové výběhy, ale v souladu s předpisy," popsal plány radnice starosta. Podle něj nyní žijí zvířata ve špatných podmínkách.

Neveřejná část obory bude zrušena a vznikne místo ní vycházkový okruh ze Mstišova do Dubí. Plánem města je vybudovat i posezení a místo pro piknik. Úpravy vyjdou zhruba na pět milionů korun. Město je na zřízení zooparku připravené, podle starosty se čeká na vyjádření Lesů ČR.

Kvůli plánu na snížení počtu zvířat vznikla petice. Z vyjádření Jiřího Nováka, spolumajitele loveckého zámečku u obory, podle lidí vyplynulo, že se počítá s odstřelem části zvířat. Novák ČTK potvrdil, že se na internetu vyjádřil ve smyslu, že by měla být zvířata odstřelena. "Nechci to komentovat," řekl. Jeho tvrzení ale popřeli jak starosta, tak mluvčí Lesů ČR. "Je to celé lež," uvedla Jouklová. "Jde o to, aby se zlepšilo hospodaření s ohledem na les i na zvěř, ale nejde o to, abychom zvěř vybíjeli. Jestli se bude stav zvěře snižovat, tak to je možné, ale v tomto případě se jedná o oborovou zvěř, bude se přemisťovat do jiných obor," dodala Jouklová.

Lovecký zámeček Dvojhradí před několika lety vyhořel, zbyly z něj jen obvodové zdi. Novák uvedl, že rekonstrukce se pomalu blíží ke konci. V objektu bude restaurace, otevřít by se měla 1. května. Rekonstrukce budovy podle spolumajitele stála téměř sedm milionů korun.

reklama