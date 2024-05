Karel Zvářal: Příběh dlouhověkého mobilu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Zvářal Telefon LG.

Když při nedávné diskusi o spotřebním zboží jsem se dotázal , má-li někdo mobil starší 17 let, nastalo „hrobové ticho“. Před pár týdny jsem se s ním přitom již pomalu loučil, neb v pořadí třetí „odcházení“ vypadalo jako poslední. Dobíjet jsem musel během dvou dní třikrát, od úplného vybití po dobu 3-4 hodin, podobně jako při předešlých dvou dávnějších epizodách „dosluhování“ baterie, která však jakoby/doslova zázrakem znovu ožila. Jak k tomu došlo a zda to lze použít u všech modelů, je sporné, nicméně někomu to možná pomůže zachránit již teoreticky odepsaný mobilní telefon, se kterým je spokojený a nechtěl by měnit za jiný.Při návštěvě opravářské dílny se zkušeným personálem mi pánové sdělili, že s něčím podobným se dosud nesetkali, a musel jsem je ujišťovat, že si nevymýšlím. Do té doby jsem měl totiž na spotřební zboží pech, polámaný výrobek vydržel většinou do záruční lhůty, načež se poroučel. Bylo mi sděleno, že oprava by byla dražší, než zakoupení nového. A jelikož u předmětného mobilu je zajímavý i další „detail“, rozhodl jsem se popis tohoto nevšedního úkazu zveřejnit.

Základem je dobrá péče

Paradoxní je, že mobil LG se mi zprvu nelíbil, chtěl jsem ho po pár dnech vrátit, ale prodavač mě vytrvale přesvědčoval, že je to dobrý telefon a že to časem, až si na něj zvyknu, poznám sám. Jeho předností při výběru bylo, že má mj. i foťáček, protože pár dnů předtím mi dosloužil téměř nový fotoaparát zhruba v ceně tohoto mobilu, a proto jsem urychleně potřeboval náhradu. A liboval jsem si, že je to chytrý mobil, protože kromě focení hned pozná, že mi někdo volá, umí esemesky, nahrávat hlasy, má i časomíru – nic víc nepotřebuji! Ani moderní „apky“ mě nezajímají. Stačí pět dovedností v předmětu velikosti krabičky od zápalek a neváhal jsem!

Jak šel čas, pochopil jsem svůj omyl, když jsem se chtěl tohoto mobilu zbavit. Kamarád mi k němu později našel někde v parku pohozené/ztracené pěkné vhodné pouzdro – což považuji za důležitý moment pro ochranu po kapsách nošeného a často používaného relativně křehkého výrobku.

V prvních letech jsem totiž mobil měl jen volně po kapsách a musel ho dobíjet cca po čtyřech dnech. Což se mi zdálo málo, ale poté, co mi dotázaní lidé řekli, že někomu vydrží šest dní, jinému ale zase jen den – říkám si – dobré, mám to tak někde uprostřed... Asi po deseti letech začala baterie rychle slábnout, tak jsem se byl zeptat na prodejně, jestli jde sehnat nová. Na skladě prý nemají a odkázali mě na dílnu přes ulici, kde mě pán odbyl a doporučil koupi nového mobilu.

Ale stalo se něco neočekávaného. Jak jsem baterii vyjmul, abych se podíval, o jaký typ se jedná a posléze vrátil zpátky, vydržela najednou po nabití šest dní! Vysvětloval jsem si to tím, že tou manipulací se oživil nějaký článek, který byl do té doby neaktivní. Kromě vyjmutí a zpětného usazení jsem vyfoukal lůžko od prachu a taktéž kontakty na baterii, ač tam žádnou nečistotu vidět nebylo, resp. jen velmi nepatrně.

Zraje jako víno?

Po dalších čtyřech letech se sled událostí opakoval, navštívil jsem tentokrát Alzu, nechali z Prahy poslat jakousi provizorně vyhlížející baterii, která však byla tak slabá, že se mobil ani nepřihlásil k síti. V zoufalství jsem vrátil původní baterii zpět, dal mobil na nabíječku – a ejhle! – opět vydržela funkční/ nabitá 5 – 6 dní podle počtu volání a množství fotek.

Poslední, tj. třetí, epizoda s odcházející baterií mi přišla již jako definitivní a šel jsem se na prodejnu zeptat, kterou značku mobilu by mi doporučili. Když prodavač slyšel, že mám ještě druhý telefon (Hammer), koupený při druhém „odcházení“ LG (a neúspěšně vracený do 14 dnů jako zbytečný), přesvědčil mě, že pokud volám málo, stačí mi jeden telefon. Což zpětně beru jako znamení osudu, že není třeba házet flintu do žita. Opět jsem baterii vyňal, lůžko vyfoukal, stejně jako kontakty na baterii – a věřte, nevěřte – vydrží ještě déle! 6 – 7 dní by mi na začátku přišlo jako snových, ale stalo se tak až po sedmnácti letech používání.

Pro mě byly tyto zkušenosti cenné v tom, že na první pohled odepsaná věc se při minimální údržbě může revitalizovat, a to tak, že časem baterie získala větší kapacitu, než jakou měla v prvních letech používání mobilu. Je nepopsatelná radost sledovat, jak při každém dalším otevření displeje (kolik máme hodin?) svítí stále všechny tři čárky kapacity, a to třetí, čtvrtý i pátý den! Jako technický antitalent pro to nemám jiné vysvětlení, než to, co jsem uvedl výše. Tj. zajistit, aby mobil nebyl v kontaktu s prašným prostředím kapsy, měl své pouzdro i pro případ pádu, a jednou za pár let vnitřní prostory profouknout.

Možná se to někomu bude zdát jako údržba málo, nebo celé jako nesmysl, ale zatím to tak funguje a o podobných případech nevím. Jestli tedy někdo má srovnatelné zkušenosti, rád si je přečtu. Poučení pro dnešní rychlou dobu asi nenormální až směšné, ale spotřební zboží není třeba unáhleně odepisovat. Při troše péče a zřejmě i štěstí na „nepáteční“ kus může výrobek sloužit hodně dlouho.

