Karel Zvářal: Přemnožený původní predátor může škodit stejně drtivě jako nepůvodní (invazní)

Foto | Karel Zvářal Kunu lidé v noci spíše zaslechnou než uvidí, ale na její značky (trus) lze narazit všude, včetně městské zástavby.

Povrchní znalosti laických ochranářů o „idylických“ vztazích mezi predátory a jejich kořistí mě opět přiměly se k této problematice vyjádřit. Většina lidí je přesvědčena, že domácí predátor „si“ svou kořist nevyhubí. Podle nich loví jen „slabé a nemocné“, čímž vykonává službu zdravotní policie. Pokud někdo z nich připustí fatální dopad predace na domácí faunu, tak pouze od invazního druhu, „na který kořist nebyla zvyklá“. A i tak nevycházejí z údivu, když někde k tomu dojde, o čemž svědčí například nedávná vysoká čtenost o ekologické nebezpečnosti kraba modrého

Dovolím si tvrdit, že i domácí predátor dokáže za určitých okolností být stejně destruktivní, jako ten invazní. Těmi (novodobými!) skutečnostmi může být 1) jeho ochrana před smrtelnou nákazou (orální vakcinace proti vzteklině), 2) antropicky zajištěný nadbytek potravních příležitostí a 3) praktická nemožnost efektivní regulace predátora (noční aktivita, zástavba, zákonná omezení způsobu lovu, negativní kampaň). A tyto tři body přinášejí ve výsledku až řádově vyšší početnost, než jaká byla cca před padesáti lety!

Foto | Karel Zvářal Kunou vypitá vejce puštíka.

Jako příklad poslouží dobře známá kuna skalní, která se dle mého názoru fatálně podepsala na vymizení stromové populace sýčka obecného, ale stejně tak i kdysi hojné kavky. A jako bych slyšel okamžitou nesouhlasnou reakci: „Kunou to být nemůže, ta tu byla vždycky! Navíc se nemůže přemnožit, protože je to predátor!“ Než by připustili vyhubení druhu predátory, přijdou „vědátoři“ spíše s nesmyslnou teorií „škodlivého“ světelného smogu ...

A teď pozor – kuna není obyčejný predátor! Je to je všežravec, který má své potravě vysoké zastoupení rostlinné složky. Je to vlastně potkan v říši šelem, a to i tím, že se dokonale přizpůsobila životu v moderní zástavbě. Nepohrdne odhozenou svačinou, padaným ovocem, granulemi v miskách u domovních dveří, či čímkoliv poživatelným. V noci se vydává na toulky do okolí, kde loví hlodavce, mladé zajíce, ptáky, plení jejich hnízda, ale stejně tak navštěvuje vnadiště k lovu prasat, pravidelně rozesetá v naší krajině. Pouhá hrst šrotu či kukuřičných zrn jí pomůže v době nouze přežít, v čase odchovu mláďat (jinak chudém na rostlinné zdroje potravy) je vítaným příkrmem. Tím se kuna liší od specializovaných predátorů, například sov, které v důsledku latence hlodavců odtáhnou jinam, jako např. kalousi, nebo vynechají hnízdění, což je běžné v případu stálého puštíka.

Zatímco kuna každoročně odchovává mláďata a zaplavuje další generací již tak hustou populaci. Osídlí půdu kdejaké samoty, stodoly či chaty, ve městech jich žijí často desítky až stovky jedinců vzdálených od sebe co pár set metrů a srdnatě bránící své teritorium, přičemž pro přespání jí poslouží motorový prostor auta. Většina lidí si pod pojmem přemnožený představí holožír housenek, mračno kobylek, nebo stokrát omleté klišé o okousaných semenáčcích spárkatou zvěří. Avšak jednotlivě žijící kuna je nechává v klidu... Ta přemnoženost se zde nedemonstruje kumulovanými vysokými počty, nýbrž systematickou celoplošnou kontrolou všech dutinových úkrytů, které má v dosahu, a tudíž jejím vlivem na vyhubení zranitelné kořisti, tj. dutinových ptáků, jakými jsou sýček či kavka.

Foto | Karel Zvářal Predátor sežere všechna mláďata sovy, nejen ta slabší.

Zdálo by se, že alespoň v letech bohatších na hlodavce mají ptáci od kuny pokoj, protože má dostatek „hlavní“ kořisti. Žel, není tomu tak. Má-li kuna možnost vyplenit hnízdo, neváhá, a u potravně-konkurenčních druhů to platí obzvlášť! A podobně jako kosatky mají vliv na výskyt a početnost žraloků, nejinak tomu je tomu ve vztahu kuna vs. kolčava, hranostaj, tchoř, sýček…: všechny tyto druhy se staly vzácnými v posledních dekádách, kdy přišel prudký nárůst stavů lišky, kuny skalní, částečně i kuny lesní. A nebylo to zdaleka jen jejich „vytlačením jinam“, predace slabších konkurentů zde sehrála zásadní roli.

Kdyby tomu bylo skutečně tak, jak praví brožurková mantra – tedy že predátor loví slabé a nemocné – byla by to zřejmě ideální situace. Jak je však známo zejména chovatelům holubů či drůbeže, po noční návštěvě kuny jim často zůstanou oči pro pláč – tato šelma pozabíjí vše, co jí přijde do rány. Jestli je tento lovecký amok vrozený, či je vyprovokován nepřirozenou koncentrací kořisti, to je otázka. Lze však předpokládat, že spíše platí to první, neboť kuna si tak vytvoří zásoby na horší časy. Tato hbitá šelmička se v noci řídí všemi smysly, tzn. i zrakem, a je schopna najít vysoko na stromě budku s vejci, která všechna sežere. Stejně tak si počíná u mláďat – žádné pro ni není dosti perspektivní, aby ho nechala žít.

Foto | Karel Zvářal K přemnožení všežravé kuny přispívají i vnadiště na prasata.

Z nedávné minulosti je popsána spousta příkladů fatálního dopadu člověkem vypuštěných predátorů na faunu nově kolonizovaných území. To se týká zejména endemických druhů na ostrovech, kde ten efekt vymizení trval jen několik málo desetiletí, takže nebylo možno učinit opatření k jejich záchraně. Ale někde se eradikace nepůvodních predátorů může podařit a vrátit část jimi vyhubených původních druhů. Na hlavní ostrov Nového Zélandu se ochranáři chystají vypustit (v roce 2050) asi šest druhů, kterým se poštěstilo před predátory (potkan, kočka, prase) „ukrýt“ na špatně přístupném Jižním ostrově. Mezi těmito druhy je ikonický papoušek soví (kakapo), ale také zástupce hmyzu – jako myš velký cvrček weta. A dokáže-li predátor vyhubit i relativně plodný hmyz, je fatální vliv predace přímo hrozivý a neoddiskutovatelný!

Domnívám se tedy, že tak jako naše „obyčejné druhy“ ohrozily v nedávné době cizí faunu, mohly v daleké minulosti provést něco podobného i ve své domovině. To se však dnes už nedozvíme, přesto teoretici berou dnešní (nedávný) stav jako výchozí (historicky daný), což je stěží akceptovatelné. Před mnoha tisíci lety se výzkumem a ochranou diverzity nikdo nezabýval, lidé byli rádi, že vůbec přežili, přičemž v centru jejich pozornosti byli zejména velcí býložravci, jako mamuti, pratuři, koně, zubři aj. A dobře víme, jak to s většinou z nich dopadlo – byli vyhubeni. To jen tak na okraj, neboť je to proti mantře o nevyhubení kořisti predátorem, kterým Homo sapiens bezesporu byl a je.

Foto | Karel Zvářal Lezecky disponovaná kuna doplatila na svou zvědavost (zabitá proudem).

A dokáže-li svou kořist vyhubit predátor z nejinteligentnějších, proč to není přijatelné v případě kuny? Záleží potom, kdo a jak na tuto otázku nahlíží. Např. v Německu vyráběná budka pro sýčka má za vletovým otvorem speciální prolízačku, která brání dospělé kuně vniknout do hnízdní komory. Ale i tak se jí daří ulovit mláďata posedávající před vyletěním v chodbičce či hned za ní. Díky protáhlé hlavě a dlouhému krku na takto „ukrytá“ mláďata dosáhne. S těmito ztrátami je příroda schopna se vyrovnat a tamní populace sýčka je stabilní.

Podobné speciálně upravené budky se instalují i v Holandsku a Belgii, kde početná budková populace je pravděpodobně základem pro přežití druhu. Nelze opomenout ani přímořské mírnější klima a podstatně lepší topické podmínky, než máme u nás: menší pole, rozptýlenou zástavbu (selské dvory), pastviny, louky i zeleň, nižší povolenou rychlost jízdy, méně architektonických pastí aj. Další otázkou je tamní početnost kun, neboť třeba v jižní a střední Anglii se kuna lesní nevyskytuje (kuna skalní vůbec), zatímco v severněji položeném Skotsku a Walesu kuna lesní žije. A s výskytem sýčka na ostrovech je tomu obráceně – v Anglii jsou, ve Skotsku jen na úplném jihu. Nižší početnost kuny v některých západních zemích může mít určitou souvislost s absencí vlka či rysa, kteréžto druhy člověk-pastevec v minulosti vyhubil. Pokud chovatelům holubů či drůbeže kuna ve zmíněných zemích škodí, přistupují k ní stejně jako k potkanovi.

Foto | Karel Zvářal Poškrábaná stěna od kuny, která se neúspěšně pokoušela vyplenit bezpečnou ptačí budku.

Je samozřejmé, že predace není jedinou příčinou vymizení některých druhů, včetně sýčka. Ale uvádí-li se u pěvců jako průměrná míra predace na hnízdě (vajec a mláďat) hodnota okolo 70%, je to dosti vysoké číslo. To znamená, že lokálně to může být i více, zejména u ptáků hnízdících na zemi, jako je chocholouš, lelek, koroptev či pilich. Což jsou všechno druhy, které vymizely z mnoha oblastí v průběhu posledních dekád! A přidáme-li predační tlak na adulty ze strany dravců a šelem, může predace způsobit úplné vyhubení druhu. To se jistě v minulosti také stávalo, jen k tomu nejsou žádné písemné údaje. Známe jen dnešní realitu, kdy místo volně rozptýlených druhů po celé planetě se tísní kolonie tisíců až desítek tisíc ptáků na malých ostrovech, kde absentují pozemní predátoři. Žraloci číhající na špatně létající nezkušená mláďata nezpůsobí takové ztráty, aby to ohrozilo existenci druhu.

Zdaleka ne všechny ptačí druhy mohou hnízdit na izolovaných ostrovech, převážná většina je odkázána na pevninu, kde s větší či menší úspěšností odchovávají potomstvo. A druhy vymíraly nejen v minulosti, jsme toho svědky i dnes. Důvodem nemusí být jen pesticidy a destruktivní změny habitatu. I přemnožení predátoři dokáží vyhubit či silně omezit početnost některých ještě nedávno hojných druhů. Popisovaný příklad všudypřítomné kuny je jen jedním z mnoha přehlížených ekologických problémů.

