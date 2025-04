Karel Zvářal: Proč nejsem nadšený z AI a často opakovaných polopravd. A o žábách, co lezou na stromy

Foto | Karel Zvářal List papíru na původním místě polobudky s nalezenou žábou, skokanem hnědým.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Původně jsem si chtěl dát na několik měsíců pauzu od psaní, ale nedávné události mě přiměly se znovu ozvat. Dostal jsem e-mail s žádostí o překlad článku o potravě sovy do angličtiny. Nejprve jsem to považoval za vtip nebo provokaci. Když jsem se zeptal, kdo o překlad žádá, už jsem se z e-mailové adresy odpovědi nedočkal. Moje podezření tím jen zesílilo. Studie, o kterou šlo, vyšla loni v relativně známém regionálním periodiku, takže jsem si říkal, že kdo ji bude potřebovat, přeloží si ji sám.Po dvou měsících přišla urgence, ale jméno odesílatele mi nic neříkalo a úřední styl komunikace mě nijak nenadchl. Celé to působilo podezřele, takže jsem na to v běhu všedních dní zapomněl. Až třetí e-mail se stejným požadavkem mě donutil přehodnotit svůj postoj. Moje angličtina byla po čtvrt století nevyužívaná, ale s pomocí překladače to šlo rychle. Některé formulace mi sice připadaly nejasné, ale říkal jsem si, že v redakci si s tím poradí.

Hlavní část studie tvoří tabulka s daty z 24 let sledování dvou skupin puštíků obecných (3+4 páry) ve dvou různých prostředích. Právě ta data jsou podstatná, zatímco doprovodný text je spíš jen „omáčka“. Překlad byl přijat bez větších připomínek, což mě překvapilo.

Když překladač mění význam slov

Problémy nastaly až při finálních úpravách. Redakce po mně chtěla změny, které mi nedávaly smysl. Očekával jsem, že si sami upraví formát citací podle aktuálních norem a pošlou mi finální verzi ke kontrole. Místo toho mi sdělili, že si to musím udělat sám. Následovala únavná e-mailová přestřelka, která mě vyčerpala natolik, že jsem to chtěl vzdát.

Velkou chybou bylo, že jsem nekontroloval překlad svých reakcí. Byl jsem podrážděný a chtěl to mít z krku, takže jsem slepě spoléhal na překladač. Teprve později jsem zjistil, že některé věty změnil tak, že úplně převrátily jejich význam. Příklad? Napsal jsem, že mi nevadí kritické připomínky, pokud zůstane zachována podstata sdělení. Překladač to ale převedl jako „vadily by mi negativní reakce čtenářů“. Jako by se AI snažila „opravit“ mou reakci podle nějakého vzorce společensky přijatelného chování.

V tu chvíli mi došlo, jak moc se na tyto nástroje spoléháme a jak snadno mohou zkreslovat realitu. Nejsem perfekcionista, nevadí mi být nedokonalý, ale když mě technologie nutí říkat něco jiného, než mám na mysli, je to problém. Nakonec e-mailová komunikace utichla a zůstalo jen ticho po pěšině.

Když žába šplhá na strom

Foto | Karel Zvářal V lese opakovaně přerývaném prasaty je nadzemní úkryt v budce strategickou výhodou. Tatáž budka na jiném místě.

Vzrušená diskuse kolem mylné identifikace žáby nalezené v ptačí budce měla odvést pozornost od zajímavého zjištění – že žáby dokážou překonávat i vertikální překážky. U rosničky to není překvapivé, ale přítomnost běžných druhů, jako je skokan nebo ropucha, na stromech potvrdili i profesionální zoologové.

Skokan, považovaný za terestrický druh, byl nalezen v ptačí polobudce necelé dva metry nad zemí. Specifický tvar budky – se zamřížovaným vstupem v pravém úhlu ke kmeni – zřejmě pomohl žábě dostat se dovnitř. Zdá se, že pokud dokáže rosnička vylézt až na koncové větve, proč by jiný druh nemohl využít podobné strategie? To, že se o tom v literatuře nepíše, neznamená, že se to neděje. Například ornitolog F. Krause opakovaně nacházel rosničky v budkách pro pěvce, aniž by o tom existovala zmínka v odborných publikacích.

Poučení? Nevěřit všemu slepě

Z těchto příběhů plyne jasná lekce: není dobré slepě věřit tomu, co se píše – ať už jde o vědecké poznatky, názory neznámých lidí nebo výstupy umělé inteligence.

V zoologických knihách se často opakují staré citace z dob, kdy v lesích téměř neexistovaly ptačí budky, divoká prasata byla vzácností a predátorů bylo méně než dnes. To, že dnes nacházíme žáby v budkách, může někoho překvapovat, ale nic to nemění na skutečnosti, že se to děje.

Svět se neustále vyvíjí – v technologiích, v přírodě i v našem chápání reality. Evoluce nikdy nekončí, a pokud nechceme zůstat pozadu, musíme si neustále klást otázky a přemýšlet nad tím, co je nám předkládáno jako pravda.

reklama

Literatura:KRAUSE F. 2002: Obojživelníci (Amphibia) v budkách. CREX – Zpravodaj Jm pobočky ČSO 18 (2002) str. 112-113