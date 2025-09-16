Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování
„Neviditelná“ biotická/vodní pumpa aneb o obyčejné trávě a lese
Díky fosilním palivům a silným strojům přeměnil člověk značnou část zemského povrchu k nepoznání. Kvůli rychle rostoucí světové populaci v před- a posledním století byly vykáceny obrovské plochy pralesů, které vodu čerpanou kořeny z podzemí vydechují v podobě páry potřebné pro malý vodní cyklus (dále MVC).
Taktéž zornění dříve rozlehlých stepí a luk, či jejich intenzivní vypásání, způsobilo úbytek ploch s tvorbou ranní rosy, neboť právě bylinná vegetace vytváří v noci tento „zázrak přírody“, kterýžto během dne se odpařuje a zásobuje tím MVC, včetně oblačnosti, a ten je zase důležitou součástí celkového objemu srážek, přičemž někdy může představovat až 40-60% přídělu vláhy.
Dříve, kdy bývalo zatravněné mnohem více než dnes, a to na polích (výdrol, plevel), v sadech i vinicích, vytvářela se odpoledne bouřková oblaka (nejen!) z odpařené rosy, a z těchto mračen často pršívalo v blízkém okolí. Zorněním luk, a dokonce i staletých sadů, ztratila krajina velkou část svých „plic“, tedy trávy, která v noci vodu zachytávala ze vzduchu v podobě rosy a ve dne opět odpařila pro MVC. Prostě hlína, beton, asfalt ani kámen rosu nezachytávají, tudíž ani nemohou vytvářet tento důležitý “doplněk“ velkého vodního cyklu.
Lesy, jakožto viditelnější reprezentant biotické pumpy, vodu ze srážek též přeměňují v páru, kterážto v oblacích zkondenzuje v dešťové kapky. V našich zeměpisných šířkách stromy/ lesy vyčesávají mlhu, zachytávají jinovatku a námrazu, kteréžto při oteplení zásobují půdu zimní vláhou. A nezapomínejme, že vyšší tráva zachytí více rosy k odpaření pro MVC, ">než „dohola“ sestřižený trávník. Část zachycené rosy steče ke kořenům, proto vysoká tráva je vespod zelená, a takový porost chrání půdu před přehřátím.
Není-li však v ovzduší potřebné množství vlhkosti z důvodu nedostatku odpařené vody, dešťová mračna se nemají z čeho vytvářet, navíc je brzy rozfouká silný vítr (viz. níže). Prostě i u biotické pumpy na množství (velikosti „kontingentu“ páry) záleží.
Odkrytá půda, asfalt a beton jako silný generátor sálavého tepla podporujícího GW
Vykácením lesa ekologická škoda na krajině nekončí. Půda bývá odvodněna, zorána a pravidelně obracena při orbách či podmítkách. Při každém úkonu dochází ke ztrátám půdní vlhkosti. Ztvrdlá a utužená půda potom nemůže pojmout srážkovou vodu, zejména při dnešních přívalových deštích, a většina vody odtéká, přičemž s sebou strhává životodárnou orniční vrstvu.
Naopak při regenerativním zemědělství půda pokrytá celoročně vegetací je schopna absorbovat mnohem větší objem srážek – a to zejména díky pravidelnému přísuny vody z noční rosy a tím i bohatému půdnímu edafonu.
Humózní, živá půda dovede zadržet velké množství vody, zatímco ta utužená jen naprosté minimum. A protože „všechno souvisí se vším“ – v případu nepravidelných (přívalových) srážek na vyschlou půdu a následných povodňových událostí, je na místě přehodnotit vztah k půdě nejen jako k výrobnímu prostředku, ale také jako významnému klimatickému činiteli.
Budoucnost zemědělství tedy patří progresivnímu regenerativnímu hospodaření, neboť půda člověka nejen živí, ale spoluvytváří místní a potažmo i celosvětové klima.
Velké plochy odkryté (zorané, podmítnuté, vypasené, vytěžené) půdy jsou velkým zdrojem tepla podobně jako městské tepelné ostrovy. Proto by bylo nanejvýš žádoucí minimalizovat množství pojezdů s obracením půdy, preferovat bezorební systémy (viz výše) a osévat pokud možno „maximum“ ozimů a meziplodin, které kryjí půdu a chrání ji kořenovým systémem před erozí, a zároveň zachytávají závlahu od ranní rosy, což mj. – či především, zvyšuje jistotu výnosu. Zkrátka aby půda byla pokryta vhodnou plodinou pokud možno po co největší část roku.
Nemalý vliv na úbytek povrchové vody má kromě meliorací rovněž hloubení nových a prohlubování stávajících studní. Ony totiž stahují vodu stále hlouběji, a pokud voda zmizí z povrchu, ten se rychleji prohřívá a vysychá. To nutí majitele studnu ještě více prohloubit, čímž vzniká začarovaný kruh vedoucí k vysoušení (desertifikaci), a tudíž i přehřívání, krajiny.
Při pohledu na mapy u předpovědí počasí musí každého upoutat rozdíly v teplotách moří. Středozemní moře, „uvězněné“ mezi rozpálenou Afrikou a jižní Evropou, je viditelně teplejší, než vody Atlantiku u západního pobřeží Evropy či Afriky. Přitom jižní Evropa je blízkostí největší pouště ovlivňována stále více, nejde přehlédnout ani pevninskou část Asie, kde u tureckého pobřeží bývají vody nejteplejší. Vliv pevniny na teplotu moří a potažmo na změny klimatu nelze nevnímat, stejně jako její vliv na tvorbu mikroklimatu s přesahem do globálního klimatu.
Nebývale časté záplavy jsou důsledkem dlouhodobějších období sucha. Půdní sucho je zase důsledkem nedostatku pravidelných srážek – a co situaci ještě zhoršuje – jsou silné, výsušné větry. Silnější proudění v atmosféře je pravděpodobně důsledek změny klimatu, jiný původ však nelze s jistotou vyloučit. Vyfouká rychleji nejen ranní rosu, která nemá čas zkondenzovat v klidném ovzduší, ale vlhkost se rychle ztrácí i z půdy, což nejlépe poznáme na mizejících vyfoukaných kalužích.
Změna klimatu je tedy komplexní problém, není to jen o množství CO2 v atmosféře, ale mj. také častějších výsušných větrech, nedostatku ranní rosy na mizející a intenzivně sečené/odstraňované vegetaci, často obracené půdě, v důsledku čehož je i méně vodní páry v ovzduší. Při oslabeném MVC se méně tvoří letní bouřky, jejichž význam byl jen zdánlivě symbolický, ale hodně znamenal pro povrchovou vrstvu půdy, která byla vlhčí, měkčí, provrtaná dešťovkami, a lépe připravená pro příjem silnějších frontálních srážek.
Při vyšších teplotách by se teoreticky mělo více vody z moře odpařovat, a tudíž častěji pršet. Proč se tak neděje, je naznačeno výše: méně vhodné vegetace na zachycení rosy, více odkryté půdy s rychlým odparem a vyfoukáním vlhkosti, silný vítr, který oblačnost rozptýlí či odnese daleko od místa odparu, množství tepelných ostrovů (včetně hliněných plání), které též mají vliv na rozptýlení či odklonění oblačnosti a vysoušení krajiny.
Když lokální klima ovlivňuje to globální
Popisovaný biofyzikální vliv vegetace zadržující noční/ranní rosu, ale i odtěžených stromů odpařujících vodu získanou z hlubin podzemí, nemůže kvůli rozsáhlým změnám v pokryvu země působit, a oslabený MVC je tak jednou z „nevysvětlených záhad“ GW. O to se zasloužili svými vysoušecími aktivitami stále více průmyslově hospodařící zemědělci a rychle se rozšiřující zástavba v důsledku populačního boomu a vyšší životní úrovně.
Taktéž hloubení studní vysušuje půdu (viz. výše), vedle již stávajících meliorací, čímž se zmenšuje povrchová půdní vlhkost. Suchá půda se rychleji prohřívá, od ní vzdušné masy, které vítr roznáší do širokého okolí. Když až do Evropy doputuje kouř z kanadských lesů, je globální přesah lokálních teplotních výkyvů zcela zřejmý a neoddiskutovatelný.
Součet/suma vlivu tepelných ostrovů se tedy propisuje do oteplování planety, neboť v uzavřeném systému se jakákoliv změna projeví. Lokální vliv tepelných ostrovů je nesporný – kvůli nim lidé utíkají z přehřátých měst do hor nebo alespoň do blízkých lesů. Názorně to poznáme nejlépe, když „lokální“ saharské/africké teplo pronikne nejen k nám, ale ono doputuje až na sever, kde se „záhadně“, tj. rychle a nejvíc, ohřívá Arktida.
Naopak chladný arktický vzduch někdy sníží „překvapivě?“ průměrné teploty, takže se hned lépe dýchá i pracuje. Tyto teplotní výkyvy se pohybem vzdušných mas časem vyrovnají do průměru („vyhladí“), ale jejich vliv na GW se projeví každopádně. Prostě všechny popsané negativní novodobé vlivy se sčítají.
Na závěr tedy můžeme konstatovat, že změna klimatu „se neobjevila“, změnu klimatu vytvořil a vytváří člověk spalováním fosilních paliv, průmyslovým hospodařením na půdě, kácením pralesů a rozšiřováním zástavby.
Změna k lepšímu je možná, jak naznačují komentáře výše: je třeba ubrat na intenzitě zemědělské výroby, hospodařit s ní racionálně, a více využít přirozených aspektů tvorby mikro/klimatu.
