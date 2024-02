Karel Zvářal: Rosa, jinovatka a mlha – kapénková závlaha zadarmo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Karel Zvářal Tající jinovatka na ranním slunci.

Ranní rosa odkapávající z vegetace na chodník.

Už více než týden nepršelo, přesto mám mokré boty i kalhoty a nohy mě zebou. Jak je to možné? Asfaltová i polní cesta jsou suché, kaluže dávno vyfoukané, tak to bude asi tím, že jsem si zkrátil cestu přes louku. Že by louka tak dlouho zadržovala dešťovou vodu? Zem je tvrdá, neboří se, ani to pode mnou „nežblůňá“. Tak kde se ta setsakramentská voda „zničehonic“ vzala? No to asi nebude nic jiného, než všem dobře známá rosa...Dostupná literatura (Wikipedie) říká, že: „Rosa je jednou z forem vodních srážek. Jsou to malé vodní kapky, které se objevují na povrchu předmětu ráno nebo večer.“ Dodávám, že kapky mohou být i větší, čehož důkazem je mokrá betonová dlaždice pod zelenou vegetací. A to už se přitom část odkapané vody vypařila, v půdě kapky okamžitě zasakují a zásobují tak kořenový systém a celou rostlinu.

Je-li tamtéž níže uvedeno, že úhrnné množství nepřekročí 0,5 mm, dovoluji si o tom pochybovat. Odhaduji, že to může být mnohonásobně více. A rostliny z ní využijí maximum, neboť po listech travin stékají kapky ke kořenovému krčku, přičemž okolní zem je suchá. Je to jedna z výhod ozimů, že při podzimním a zimním suchém počasí bez dešťů využijí tuto nenápadně přisouvanou vláhu. Jelikož jarní a letní měsíce bývají v posledních letech s minimem srážek, vyplatí se věnovat ozimům více pozornosti, potažmo i erozně ohroženým plochám k osetí.

Malý vodní cyklus má velký význam

Hodně lidí je přesvědčeno, že pokud nezaprší, nic neporoste. Čekají na déšť, který k nám přináší většinou západní proudění. Jistěže bez dešťů se příroda u nás neobejde, valnou část využije vegetace hned, menší či větší část podle množství srážek odtéká řekami až do moře. Naši předkové znali význam vody a budovali rybníky tam, kde to přírodní podmínky umožnily. Všimli si, že mikroklima se zde významně zlepší, tak jako to pozorujeme doma u výparníku na topení.

Už v dávnověku lidé budovali zásobárny vody na období sucha, většinou pod zemí – ve skále, někde stačilo vykopat obecní studnu. S růstem lidské populace, potřebami průmyslu a zemědělství bylo potřeba vybudovat systém přehrad, které zadržují vodu z jarního tání či přívalových srážek.

Rosa se netvoří na dřevě všude stejně, záleží na jeho struktuře.

Zvláště pak v čase klimatické změny tato vodní díla nabývají na ceně. Tyto antropogenní stavby, tj. rybníky a přehrady, přispívají svým odparem k vytváření malého vodního cyklu. A to nejen lokálních srážek, ale i tvorbou rosy, v zimě potom jinovatky. Například při inverzi se vytváří mlha, která je rovněž jednou z podob malého vodního cyklu. Proto nezapomínejme, že voda odpařená není „ztracená“, ale pouze změnila skupenství, které se projevuje nenápadně, zato účinně.

