Karel Zvářal: Dobrovolně za mříže aneb o chytré července
Takto položená otázka se stala velkou výzvou, neboť pleněné budky nejsou dobrou vizitkou pro ochranáře. Lidská pomoc by měla být produktivní, nikoliv vytvářet živé zásobárny pro predátory.
Tato idea nakonec vyústila v bezpečnou konstrukci „univerzální polobudky“, která je vhodná pro celou řadu našich ptáků. Jinými slovy: ač červenka byla cílovým druhem, byla budka testována i na jiných druzích pěvců v lese, zahradě, i v zástavbě.
Rehek zahradní, rehek domácí, lejsek bělokrký, střízlík, dokonce i šoupálekSmyslem univerzální polobudky bylo vytvořit budku, do které nepůjde hnízdit sýkora koňadra – ta totiž obsazuje většinu klasických budek. Pokud se o takovou budku zajímají ptáci navrátivší se z jihu, bývají dominantní koňadrou nezřídka usmrceni, a to např. jak samec, tak i samice lejska.
V polobudce zabezpečené proti predaci kunou, sojkou či strakapoudem velkým přebývají někdy plšíci lískoví nebo myšice – tito hlodavci se však dostanou i do uzavřené klasické budky s malým vletovým otvorem, kterou obsazují přednostně. Při jejich noční návštěvě mohou ptáci snadněji hnízdo v polobudce opustit, ústupová cesta je zde mnohem snazší. Zejména plch velký samici na hnízdě zakousne a sežere, stejně tak nepohrdne obsahem hnízda.
Rozměry, tvar a zabezpečení univerzální polobudkyBudka je vyrobená z prken, tzv. coulek. Budky z překližky nejsou vhodné, často je ničí veverka, a to až do té míry, že vykouše kus stěny u otvoru nebo jinde. Vnitřní rozměry za přepážkou (vysoká 2,5-4 cm) jsou 10x10-12 cm pro menší druhy, u větších 13x14 cm. Hnízdní komora je vysoká 12-15 cm, celková její délka je 20-25 cm. Jako nátěr je vhodný luxol – jedlová zeleň nebo palisandr.
Dno je o 2,5 cm vysunuto ven pro snadnější přistání pěvce. Ve vchodu o šířce dna a výšce 6-10 cm je prolézačka z hřebíků 80 mm dlouhých nebo též mřížka z pletiva s malým otvorem (3,5x5,5 cm). Hřebíky zatlučené kolmo jsou od sebe 30-35 mm, vrchní část vletu je přehrazena dvěma vodorovnými 80 mm hřebíky 2,5 cm od vrchu. Při mezeře od 37 mm výše je nebezpečí predace kunou, veverkou či strakapoudem.
Ač poměrně dlouhá hlava kuny bývá dosti širší než uvedená míra, má ji docela nízkou/plochou, proto po natočení do strany se úzkým otvorem (37+) může natáhnout dovnitř, přičemž dlouhé tělo jí umožní držet se zadními tlapkami kmene, přední položí do vletu, a hlavou s delším krkem dosáhne dosti daleko, prakticky až na kraj hnízda.
Přední stěna, dá-li se tak vůbec nazvat, je vysoká (jen) 5–6 cm, střecha a dno jsou vsazeny mezi boční stěny. U některých budek byly nad nižší přepážkou umístěny hřebíky a porovnáván jejich antipredační účinek s budkami bez nich.
Pozor na mývaly!Kvůli stabilní poloze na kmeni je budka ukotvena krátkými hřebíky („papíráky“) zatlučenými do kůry s pomocí tenkého drátu. Kuna je při predaci vynalézavá, vytrvalá, a „houpající se“ budku by snadno vyplenila – mláďata či vejce z hnízda v podstatě vysype. Budka by neměla být vyvěšována v lesích, kde žije invazní mýval severní. Ten je díky dlouhým a chápavým tlapkám (jako lidská ruka) schopen i takto zabezpečenou budku vyplenit.
Budku stačí upevnit ve výšce 1,5-2 m, avšak jen na klidných místech, kam lidé běžně nechodí. Blízko města, u frekventovaných cest a chodníčků raději s žebříkem do cca 4-5 m nad zemí. Budka by měla být na odvrácené straně od nejbližší cesty, pokud možno na borovici, modřínu nebo dubu. Tyto stromy mají silnou borku/kůru, do kterých lze zatlouci závěsný hřebík pod ostrým úhlem tak, aby nedosáhl do dřeva a následně nezarůstal.
V takto nízkých („ležatých“) budkách nebývají tak často sršně, vosám a vosíkům však postačují. Budky čistíme od staré výstelky, hnízd sršňů, vos, čmeláků, myšic a plchů na podzim nebo v mírné zimě. Bývá-li budka dva a více let po sobě neobsazena, umístíme ji někde poblíž – výběr místa záleží na preferencích toho kterého (cílového) druhu. O překvapení nebývá nouze, a to když polobudku obsadí např. šoupálek, který jinak vyhledává spíše úzké prostory.
Podstatné ale je, že doposud v žádné instalované polobudce nezahnízdila koňadra (ani jiný druh sýkor), což bylo cílem testování. Tento typ je možné vyvěšovat na střídačku s klasickými budkami (typu sýkorník), a pokud jen tyto bezpečné polobudky, tak ve větších vzdálenostech od sebe. Jednak červenky mívají větší teritoria, a také lejskům vyhovuje menší hnízdní hustota. Je lépe mít méně budek, ale s dobrou obsazeností, než desítky na několika málo hektarech, kde bývá vysoké procento budek neobsazených z důvodu neustálých teritoriálních/sousedských půtek.
Čistit i od pavučinVýhodou této polobudky oproti klasickým, ale i jiným testovaným budkám, je podstatně menší výskyt pavouků, ale (žel) i netopýrů, kteří milují temná zákoutí. Hustá síť pavučin je ptákům nepříjemná, a tyto budky bývají často ze „záhadných“ příčin neobsazovány.
Ptáci se zřejmě instinktivně těmto budkám vyhýbají, pravděpodobně z důvodu bolestivého kousnutí, ale i možného úhynu. V některých budkách přebývají i dvě velké samice (nejvíce pokoutníka), každá na opačné straně, a ty už dokáží nahnat nezvaným hostům strach.
Proto při čištění budek od starého hnízda na pavučiny nezapomínejte a pomocí klacíku je vymeťte ze všech rohů. Podobně i strakapoudi věnují těmto polobudkám méně pozornosti oproti klasickým budkám, které rádi osekávají, nejvíce kolem vletového otvoru. Budky z kvalitního řeziva, natřené, pravidelně čištěné a udržované vydrží plně funkční i čtyřicet let.
zkusím i ty vaše nápady. Já používám systém horizontálních labyrintů uvnitř
budky, kdy má predátor znemožněno dosáhnout až ke hnízdu. K nalákání ptáků
ke hnízdění na střechu budky v předjaří umístím krmivo a obsazenost těch
budek se pak blíží ke 100%. Bohužel nejkritičtější bývá výlet ptáčat, kdy
jsou ztráty největší. Vlet ale neumisťuji z boku jako na vašem snímku.
Používám vlet čelní pro znesnadnění predátorů dosáhnout z kmene stromu do
vletového otvoru. Některé budky na zahradě umísťuji na ocelové trubky na
které predátoři nešplhají a u sýkorek mám dobrou zkušenost s budkou na
drátěném závěsu. Pro většinu predátorů je houpající se hluboká budka
nedobytnou pevností a pro sýkory je zcela bezpečná, houpání větrem i
jinak jim nevadí a z hluboké dutiny se nemají vajíčka kam vykutálet.
Velmi dobré zkušenosti mám u budky vyrobené z hlíněné drenážní trubky
o světlosti 10 cm opatřené děrovaným dnem s opatrně vyvrtaným vletovým otvorem a zavěšené na drátě z větve borovice. Tam je odchov téměř 100%
rok co rok a je obsazená jako prvá. Možná by nebylo marné vyrábět
keramické budky sériově pro jejich trvanlivost a snadné čištění a desinfekci. Kdysi se mi na budky osvědčil jako materiál desky z dřevěné vlny spojené betonem(Heraklit) s vletovým otvorem omazaným betonem,
aby do něho neklovali strakapoudi. Byl to levný materiál, který nějak
z trhu vymizel.
Pro připomenutí - Mengele byl lékař, což mu nezabránilo napáchat spoustu svinstev.
To DM: chodí nejen podél vody, ale prakticky všude, po cestách s kalužemi, v oblibě mají zejména vnadiště s kukuřicí aj pamlsky. Část klasických budek z luhu stěhuji jinam, jsou už léta neobsazované, ač první rok to vypadalo velmi nadějně - než je našli mývali... Jsou velmi nenápadní, po kuně predaci poznám podle podrápané budky a peří pod ní. Ale mýval preduje na úrovni hada - vleze/dosáhne všude a nezanechává stopy. Chtělo by to vysadit pumy nebo aligátory-), vodu probírají místo vedle místa. V místech, kde bývaly žabí koncerty, je dnes ticho rušené bzučením komárů...