Karel Zvářal: Souvisí nějak globální oteplování s masivní deforestací deštného lesa?

Letošní nebývalá vlna sucha a veder doprovázená požáry, jinde nečekanými povodněmi, nejen u nás, v západní a jižní Evropě, ale všude ve světě, vyvolává spoustu otázek a domněnek, proč k těmto jevům dochází. Odpovědí většinou bývá, že se jedná o klimatickou změnu vyvolanou antropogenním CO. Proto je nastolen trend odejít od spalování fosilních paliv a jejich nahrazení obnovitelnými zdroji energie, tj. solárními panely, větrem poháněnými vrtulemi, případně jadernou energií (Green deal).

Nikoliv nevýznamný podíl na energetickém mixu mají mít i biopaliva, jako např. spalování dřevní hmoty (štěpky), slámy a bioplynu pocházejícího z rostlinné či živočišné výroby. Tímto „hospodařením“ se však půda, jakožto životodárná tenká slupka naší planety, okrádá nejen o humus, ale také o vodu, která je na něj vázaná. Bez humusu se mění v neúrodný, erozi náchylný, zhutnělý, prach.

Část spalované dřevní hmoty pochází z deštných pralesů Amazonie, které v posledních dekádách mizí závratným tempem. Dostupný zdroj udává, že za posledních 30 let zmizelo 7 mil. km2 tropického deštného lesa(!), přičemž ho zbývá cca 15 mil. km2. Poměrně rychle přicházíme o lesy i na jiných kontinentech v mírném pásmu (Rusku, sev. Americe, Austrálii). A to nejen vlivem těžby, ale i častých požárů.

Při čtení těchto řádků běhá člověku mráz po zádech. Deštný les je považován za plíce planety, jen amazonský prales tvoří až 40 % kyslíku, který vzniká na Zemi. Lesy obecně jsou ekologickým úložištěm „problémového“ CO2, byť ho samy v průběhu tlení vylučují. Pokud ovšem jich tak obrovské množství (80 %) v nedávné historii zmizelo, nelze se divit zvýšené přítomnosti tohoto skleníkového plynu v atmosféře. Kdyby člověku odebrali ne půl litru či litr krve, ale několikanásobek, byl by to pro něj pravděpodobně fatální zásah. A když totéž uděláme přírodě, resp. Gaie, bereme to jako normální?

Pokud tedy zbývá z deštných lesů jen asi 20 % původní rozlohy, která byla na planetě ještě před několika staletími (tisíciletími), nelze se divit, že současná rychlá deforestace je další faktor, který roztáčí spirálu stále silnějších globálních změn klimatu. Protože na místě lesa vznikají pole, pastviny, případně nové osady a města, jakožto tepelné ostrovy, de facto plochy s nižším albedem. Překotně rostoucí lidská populace svým tlakem na přírodní zdroje se tak stává rozhodujícím faktorem změny globálního klimatu, a proto je dnešní doba právem označována jako antropocén.

Deštné (mini)lesy – (rozbitá) klimatizace planety

A teď pozor. Pouhým vytěžením lesa vliv člověka na klima v oblasti nekončí. Dobytek potřebuje pít, pole je nutné zavlažovat, nebo naopak odvodnit mokřady a močály. V přetvářené krajině tak vzniká množství kanálů, drenáží či studní, které rychle odvádí srážkovou vodu z povrchu. A pokud voda chybí na povrchu, krajina se stává sušší, půda a vzduch se více zahřívá, a tato (sluneční/antropogenní) tepelná energie je významným zdrojem klimatických změn.

Názornými ukázkami nezodpovědného hospodaření s vodou jsou zmenšené vodní plochy, jako např. Aralské nebo Čadské jezero. A jak domorodci poukazují, po zmenšení jezera se výrazně změnilo lokální mikroklima k horšímu. Např. v Brazílii se průměrná roční teplota po vytěžení pralesa zvýšila v měřené oblasti o 3°C! Což není zrovna málo, neb to převyšuje výstražnou hranici pro přijatelné oteplení.

Asi každý zná ten pocit, když vyjde z příjemného chládku lesa na rozpálené pole či do vyasfaltovaného, zabetonovaného města. Vlivu lesů na podnebí si člověk všímal odpradávna. Na poušti nebo savaně vydržel většinou jen krátce, chybí tu vodní zdroje, úroda bývá nízká, proto lidé v minulosti migrovali do oblastí s příznivějším klimatem, což byla více či méně zalesněná území.

Jenže s technickým pokrokem a odcizením se přírodě jsme na tyto poznatky jako by zapomněli, lesa jsme si přestali vážit, pálíme ho buďto na místě, nebo vytěženou „biomasu“ vozíme do elektráren na druhém konci světa. Tímto doslova barbarským přístupem ten skutečný „konec světa“ jen urychlujeme. Lidstvo se dnes chová přesně v duchu známého rčení, jen s jeho aktuální úpravou: po nás Sahara!

