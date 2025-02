Karel Zvářal: Kuňka jako pravděpodobný predátor v ptačí polobudce

pavel peregrin 16.2.2025 07:42

Tak tohle je hodně zajímavé. To by stálo za to, doplnit třeba do wiki jako další možnou potravu. Nic podobného se nikde neuvádí a je to jen další důkaz toho,že praktická pozorování a zkušenosti jsou velice často nad kabinetní vzdělání.

