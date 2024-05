Jan Pergl: Co s lupinou?

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Léto pomalu v nížinách začíná a s nim začínají kvést rozličné druhy. Jedním z nich je lupina (vlčí bob). Je to krásná, květem a i listem ozdobná rostlina. Bohužel, má i některé negativní vlastnosti.Často si ji můžete i koupit v zahradnictví

Hloupé je, že majitelé pak rozrostlé rostliny házejí někam za plot, a často i zbytky odkvetlých rostlin se semeny. Tím se krásně lupina šíří.

Dalším zdrojem jsou výsadby do krajiny myslivci a včelaři. Jedni to mají prý jako zdroj výživných semen pro zvěř, druzí pro včely. Často se lupina šíří podél silnic a cest se zeminou kontaminovanou semeny.

Často ji teď uvidíte kvést podél dálnic a silnic v nížinách. Ted je čas ji posekat bez rizika, že se z posekaného materiálu uvolní semínka. Samozřejmě, sekání ji nezabije, jen omezíte její další šíření.

A proč vlastně lupinu řešit? Lupina má jako člen čeledi bobovitých schopnost vázat vzdušný dusík, a tak mění výrazně půdu (podobné jako třeba akát). Problém je to pro velké množství rostlin, které na takové množství živin nejsou zvykle a pak tam rostou jen kopřivy.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Pergl Najdete ji u dálnic.

Je to třeba problém pěkných kvetoucích luk na chudých půdách v Krkonoších, Šumavě...

Lupina pak dělá velké porosty, a bohužel ani dobytek ji nežere.

Takže co s ní? Bohužel (nebo prostě je to tak), nejúčinnější jsou herbicidy. Sekání ji nezahubí. Pokud se bez ni nemůžete obejít, zkuste vždy po vykveteni alespoň odstřihnout květenství a to pak spálit.

Časté sekání před tvorbou semen je dobré, alespoň ji omezíte.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Pergl U silnic.

Ale sekání či odstraňování květenství dělejte důkladné. Cituji: „Pokud však dojde jen k odlomení květenství (nikoliv celé lodyhy až u země), pak lupina okamžitě nasazuje nový květ kdekoli jinde na zbylé části lodyhy a cca do 14 dnů kvete znovu.“

Důležité je také nešířit semínka mechanizaci, takže opět sekat včas. Pokud sekáte včas a často, tak lze i biomasu na místě nechat. To vám usnadní manipulaci a sníží náklady.

Izolované výskyty lze vykopávat/vyrývat. Ale pozor, je to dost pracné a stejně se to musí kontrolovat; často regeneruje z ponechaných podzemních orgánů. A semínka zůstávají klíčivá dlouhou dobu, tak se nevyplatí management přerušit.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Pergl U polňaček.

A herbicidy (opět z návodu): „postřik 10% roztokem herbicidu na bázi glyfosátu na list, který se provádí v plném olistění na začátku léta. Herbicid je třeba aplikovat nejpozději v počáteční fázi období květu tak, aby bylo zabráněno tvorbě semen.“

A na konec taková kuchařka (návody), jak na různé výskyty v krajině. Opět popsané zde na straně 15-16.

Přečtěte si také | Jan Pergl: Jak likvidovat pajasan? V zimě ho nemá smysl kácet

A ještě připomenu křídlatky, teď už po mrazech regenerují (krásně je to spálilo, ale bohužel ne kompletně), takže herbicid na ty roztahané půjde a také bolševník, invazní rostlina známá téměř všem. Po potřísněni šťávou a vystaveni pokožky UV záření dělá ošklivé popáleniny.

Detailní informace zájemci najdou v tomto dokumentu, který zpracovala Irena Perglová a Jan Pergl. Materiál byl původně zpracován pro NP Šumava, ale je použitelný i v dalších oblastech a budeme rádi za zpětnou vazbu.

