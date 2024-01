Jan Pergl: Jak likvidovat pajasan? V zimě ho nemá smysl kácet

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Karduelis / Wikimedia Commons Pajasan žláznatý je druh opadavého listnatého stromu z čeledi simarubovitých, pocházející z Asie. V Česku byl poměrně často pěstován jako okrasná dřevina a často zplaňuje, zejména v prostředí lidských sídel, například v oblastech rumišť nebo dopravních staveb. Na území dnešní České republiky byl prokazatelně vysazen v roce 1803 v Lednici na Moravě. V roce 2004 již byl evidován na 202 lokalitách převážně v teplých oblastech jižní Moravy a v Polabí v nadmořské výšce do 350 m n. m. Agresivně se prosazuje i v Národním parku Podyjí a v Chráněné krajinné oblasti Pálava.

Rád bych udělal malou osvětu k invazním dřevinám. Zrovna se mi ozval někdo s dotazem, jak likvidovat pajasan, že by semenný strom nechal a potřeboval by odstranit jen ty semenáčky... Tak tady je kratké povídání, jak si neztížit práci.V žádném případě nedělejte zimní kácení. To je cesta do pekel, tedy cesta k tomu, že budete mít zarostlou plochu hustými výmladky.

Stejně tak k tomu povede, když strom pokácíte v létě nebo sekačkou přejedete malé semenáče či výhonky.

Nezbývá vám nic jiného, než použít aplikaci herbicidu. Toho se ale nebojte.

Pokud budete rozumní, včeličkám ani okolnímu prostředí neublížíte.

A i je to vlastně víc eko, než na plochu jezdit opakovaně, třeba autem a sekat a řezat. Herbicid je fakt účinný.

Určitě nemá smysl řešit jen semenáče a nechat stojící plodný strom. To se zblázníte. Semínka jsou hodně lehká, dobře létají a krásně klíčí. Všude a daleko.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Pergl Semínka jsou lehká a skvěle létají.

K likvidaci a vhodným postupům vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR hezký a nedávno aktualizovaný návod a Ministerstvo životního prostředí má zásady regulace.

Výtečné návody má Josef Stejskal v Národním parku Podyjí.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Jan Pergl Na snímku je příklad špatné praxe.

Takže prosím, teď nekácejte a veškeré zásahy dělejte s rozmyslem.

A klidně se i ozvěte, rádi poradíme, pomůžeme.

