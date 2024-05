Lední medvědi z varšavské zoo dorazili do Zoo Praha

Foto | Petr Hamerník / Zoo Praha Lední medvědi Aleut (vpředu) a Gregor (vzadu) se seznamují se svým novým domovem. V Zoo Varšava tak nyní mohou zahájit nutnou rekonstrukci tamní expozice. Foto Petr Hamerník, Zoo Praha

Lední medvědi Aleut a Gregor z varšavské zoologické zahrady dorazili do Zoo Praha, přicestovali v úterý ve večerních hodinách. Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek to dnes oznámil na sociální síti. Lidé je v expozici budou moci vidět od pondělí 20. května. Oba medvědi jsou dvojčata a do Prahy zamířili na doporučení koordinátora evropského chovného programu.Medvědi se narodili v prosinci 2010 v Německu, do varšavské zoo se dostali v dubnu 2013. Do trojské zoologické zahrady přicestovali v úterý 14. května kolem 19:00. "Do výběhu šli oba medvědi až za tmy," uvedl Bobek.

Oba medvědi se podle Bobka nyní seznamují s novým prostředím a návštěvníci je v expozici budou moci vidět od pondělí. "Je potřeba, aby si zvykli no novou situaci, v polské zoo jejich výběh vypadal jinak a neměli tam například skla. Takže chceme, aby k nim zatím chodili pracovníci zoo, řízeně, a oni si na novou situaci mohli navyknout," řekl ČTK Bobek.

Podle něj jsou ale medvědí bratři v novém výběhu spokojeni. Samci výběh obývají spolu a lidé je rozeznají podle toho, že Gregor je mohutnější. Aleut, neboli Ali, má naopak vyšší a štíhlejší postavu.

Rozhodnutí poslat lední medvědy do pražské zoo přijala varšavská zoo v dohodě s koordinátorem druhu z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), řekl polské tiskové agentuře PAP již dříve šéf varšavské zoo Andrzej Kruszewicz. Pro oba medvědy je pobyt v Praze zřejmě jedinou šancí na rozmnožení, protože ve Varšavě nemají vhodné podmínky, dodal.

Pražská zoologická zahrada musela loni v září kvůli nevyléčitelnému onkologickému onemocnění utratit samici Bertu. Samec Tom na nějakou dobu zůstal jediným ledním medvědem v zahradě, letos na jaře ale na doporučení koordinátora evropského chovného programu odjel do zoo v Almaty v Kazachstánu.

Stávající pavilon ledních medvědů, fungující od roku 1933, je podle zahrady i magistrátu v havarijním stavu s nedostačujícími podmínkami pro chov šelem. Chystá se proto stavba nové expozice Arktida za 1,2 miliardy korun. Nynější pavilon ledních medvědů je nejen zastaralý, ale navíc stojí na nejteplejším místě zoologické zahrady.

Plánovaná expozice s rozlohou víc než 8000 metrů čtverečních má vyrůst na severozápadní straně zoo nedaleko Gočárových domů. Vzniknout by měly dva výběhy a čtyři bazény pro lední medvědy i návštěvnické prostory zahrnující restauraci a zázemí.

Medvědy lední chová pražská zoo od roku 1932 a od té doby zaznamenala několik významných chovatelských úspěchů. Chov medvědů ledních v zoologických zahradách je náročný, protože samice se často odmítají o mláďata starat nebo je usmrtí. Umělý odchov je obtížný vzhledem ke zvláštnímu složení medvědího mléka. Poprvé na světě se to podařilo právě v pražské zoo, a to v roce 1942.

