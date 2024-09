Obyvatelé Rohozné v referendu souhlasili s výstavbou větrné elektrárny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost PV Consulting má za sebou další potřebný krok k vybudování větrné elektrárny u Rohozné na Svitavsku. Obyvatelé obce s tím v referendu souhlasili. Z 493 voličů jich odevzdalo platné hlasy 199, pro záměr jich hlasovalo 154. Referendum je proto platné a závazné, řekl ČTK starosta Rostislav Hakl (SNK pro rozvoj Rohozné).Lidé v referendu odpovídali na otázku: "Souhlasíte s tím, aby orgány obce Rohozná umožnily umístění jedné větrné elektrárny v katastrálním území Rohozná u Poličky?". Investor obci nabízí benefity, konkrétně příspěvek do jejího rozpočtu, obyvatelé by zase měli levnější elektřinu.

Podle webu, který investor zřídil, nabízí obci příspěvek 150 000 korun ročně za každý instalovaný megawatt (MW) výkonu. Elektrárna o výkonu šest MW by do obecního rozpočtu přinesla každý rok 900 000 korun, což představuje za dobu 25leté životnosti 22,5 milionu korun.

Slibuje obyvatelům Rohozné dodávat elektřinu na úrovni 2,50 koruny za kilowatthodinu (kWh) bez DPH po dobu 20 let. Garantuje také snížení této ceny v případě, kdy by na výstavbu získal investiční dotaci. Při dotaci 50 procent by cena silové elektřiny činila 1,75 koruny za kWh bez DPH. Celková roční úspora na domácnost tak dosáhne podle propočtů investora 6000 až 10.000 korun včetně DPH. Alternativní zařízení o výkonu 4,2 MW by každý rok obci přinesla 630.000 korun, za 25 let 15,75 milionu korun.

Větrná elektrárna má stát na polním pozemku u silnice směrem na Lavičné za vrchem Na drahách. Z většiny Rohozné by nebyla vidět. Od nejbližšího domu by byl větrník vzdálen více než kilometr.

