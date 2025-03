Ochrana přírody vyžaduje spolupráci institucí, říká ředitel CHKO Slavkovský les

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les při ochraně přírody spolupracuje i se samosprávou a dalšími partnery. Snaží se tak skloubit ochranu přírody a přístupnost pro návštěvníky. Podle ředitele reegionálního pracoviště správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les Jindřicha Horáčka udržení rovnováhy mezi ochranou přírody a rostoucí návštěvností vyžaduje koordinovaný přístup státní správy, samosprávy i soukromých subjektů. V CHKO Slavkovský les to funguje například v oblasti kolem nádrže Kladská, řekl ČTK Horáček."V rámci spolupráce s destinačními agenturami a v rámci destinačního managementu, třeba v případě Kladské, máme destinační radu, kde je město, lesy, Policie České republiky. Je to o tom, abychom nějakým způsobem byli schopni zvládnout návštěvnost, která dneska už přesahuje kapacitu toho místa," uvedl Horáček.

Oblast Slavkovského lesa, která slouží jako přírodní zázemí lázeňských měst, zaznamenává v posledních letech výrazný růst turistického ruchu. "My to dlouhodobě monitorujeme, dokonce na Kladské někdy už od osmdesátých let. Samozřejmě nárůst návštěvnosti je diametrální, takzvaný overturismus tady je, my o tom víme," konstatoval Horáček.

Správa CHKO se podle jeho slov nesnaží o omezení přístupu veřejnosti, ale o jeho rozumnou regulaci. "Slavkovský les je pro lidi, ne pro nás. Někteří možná vnímají, že si to chráníme sami pro sebe, ale speciálně Slavkovský les je zázemí lázeňských měst a je pro hosty," uvedl.

Důležitou roli v tomto procesu hraje budování vhodné infrastruktury a koordinace pohybu návštěvníků. V centrální části oblasti funguje destinační rada, kde jsou zastoupeni i velcí vlastníci jako Lesy České republiky. Rada se už nyní připravuje na novou sezonu a hledá způsoby, jak návštěvníky rozumně regulovat a rozprostřít jejich pohyb na více míst v CHKO.

V pátek 14. března se uskuteční letošní výroční setkání příznivců Slavkovského lesa v sídle Správy CHKO v Mariánských Lázních. Program přinese zajímavé přednášky, mimo jiné o výsledcích mapování motýlů a kůrovce nebo o obnově historických památek na Tepelsku. Diskutovat by se mělo i o tématu vzniku nové CHKO v Krušných horách. Podrobný program je k dispozici na webu CHKO Slavkovský les.

CHKO Slavkovský les vznikla jako jediná chráněná krajinná oblast z podnětu lázeňských měst v Karlovarském kraji. Města považovala za vhodné chránit prostředí, z něhož pramení jejich léčivé zdroje, prameny, rašelina, zřídelní plyny nebo jako v případě Mariánských Lázní i Lázní Kynžvart také léčebné klima. V roce 1974 tak byla vyhlášena CHKO Slavkovský les. Dnes má rozlohu 611 kilometrů čtverečních, 36 maloplošných zvláště chráněných území, z toho dvě národní přírodní rezervace, tři národní přírodní památky, 13 přírodních rezervací a 18 přírodních památek.

Na rozhraní Karlovarského a Ústeckého kraje by měla vzniknout i další chráněná krajinná oblast, a to Krušné hory. Její vznik je v současné době v legislativnín procesu. Pokud by byla vyhlášena, CHKO Krušné hory by se stala největší chráněnou krajinnou oblastí v Česku. Její vznik by také pomohl České republice přiblížit se ke splnění závazku, že třetina území země bude pod nějakou formou ochrany. I přes svou rozsáhlost by však tato nová CHKO sama o sobě k dosažení tohoto cíle nestačila.

Podle Horáčka si tato oblast ochranu zaslouží, zvláště unikátní náhorní plató kolem Božího daru a Rolavy. "Chráněná krajinná oblast ničemu neublíží, je to v lidech. Může být špatný ředitel CHKO, anebo dobrý ředitel CHKO. To už je o tom, jaký to dostane režim a jak to je řízené," uzavřel Horáček. Dodal, že momentálně pokračuje standardní připomínkové řízení vedené ministerstvem.

