Ochránci přírody udělili v Jeseníkách turistům řadu pokut, posilují stráž

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Coppa delle Dolomiti / Flickr Ochranáři apelují na pěší, skialpinisty, běžkaře, snowboardisty a další návštěvníky, aby respektovali celoroční zákaz vstupu mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích, jako je široká oblast Pradědu, Šerák - Keprník, Králický Sněžník, Rejvíz a Skřítek. Při dodržení tohoto pravidla se turisté vyhnou i nebezpečným lavinovým katastrům.

Desítky pokut udělili tento víkend ochranáři z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) neukázněným turistům v nejvyšších partiích Jeseníků. Řada z nich se pohybovala v nejcennějších místech rezervace, neodradila je ani páteční tragédie ve Velkém Kotli, kde lavina zabila skialpinistu. Agentura posílila v těchto místech strážní službu, řekl ČTK vedoucí Správy CHKO Jeseníky Petr Šaj. Do oblasti Ovčárny a Pradědu v chráněné krajinné oblasti hor podle ochranářů o víkendu vyrazily více než tři stovky lidí na skialpech a snowboardech.

Ochranáři se podle Šaje snaží většinu přestupků vyřešit na místě domluvou, mohou však udělit blokové pokuty až do výše 10 000 korun. Většinou jde o tisícikorunové částky. "Je nepochopitelné, kolik skialpinistů a snowboardistů vědomě porušuje zákazy vstupu mimo trasy v nejcennějších lokalitách chráněné krajinné oblasti a nerespektuje doporučení horské služby jen pár hodin po takové tragedii. Svou jízdou v zakázaných oblastech hranami lyží poničí množství odrůstajících mladých stromků a ruší chráněné druhy živočichů ve velmi náročném zimním období," uvedl Šaj.

Podle něj Jeseníky zažívají obrovský rozmach skialpinismu. "To v každém případě, to je něco, co tady ještě určitě nebylo. Byl jsem v terénu i v den nehody, v sobotu jsem byl kousek nad Velkou kotlinou, byla to opravdu téměř stovka skialpinistů v bezprostřední blízkosti místa této tragédie. Všichni o tom věděli, četli o tom, viděli to ve zprávách, přesto se tam vydávali. Bohužel jsem potkal i lidi, kteří vůbec pomalu nevěděli, kde jsou a kam jdou, vylezli z jednoho údolí a přecházeli do druhého, byli velmi špatně oblečeni. Když je mlha, silný vítr, je to začátek dalšího problému," doplnil Šaj. Podotkl, že svým neodpovědným chováním navíc vystavují riziku i zasahující horskou službu.

Ochranáři apelují na pěší, skialpinisty, běžkaře, snowboardisty a další návštěvníky, aby respektovali celoroční zákaz vstupu mimo značené trasy v národních přírodních rezervacích, jako je široká oblast Pradědu, Šerák - Keprník, Králický Sněžník, Rejvíz a Skřítek. Při dodržení tohoto pravidla se turisté vyhnou i nebezpečným lavinovým katastrům, uvedl Šaj. Dodal, že v nejexponovanějších oblastech bude nadále posílena strážní služba, včetně kombinovaných hlídek s policií. "V Jeseníkách je velké množství značených tras, lesních cest mimo rezervace i aktuálně nevyužívaných sjezdovek, kde lze vyrazit na skialpové túry," dodal vedoucí Správy CHKO Jeseníky.

V Jeseníkách byl v neděli vyhlášen třetí lavinový stupeň z pětibodové škály, který znamená značné nebezpečí. Horská služba o víkendu také varovala před bivakováním v extrémních podmínkách, které je na hřebenech Jeseníků v nynějším počasí nebezpečné, navíc je s ohledem na chráněnou krajinnou oblast zakázané.

