Ochránci zvířat brojí proti koňským turistickým jízdám na Manhattanu

Koně táhnoucí kočár s turisty kolem Centrálního parku patří k New Yorku podobně jako Socha svobody nebo žluté taxi. Ochránci zvířat však město kritizují za využívání zvířat na nevhodném místě a chtějí, aby okružní cesty zajišťovaly místo koní elektrické povozy.

"Manhattan je zřejmě nejhorší místo planety pro používání koní. Je tam velký provoz, hluk, zplodiny a horko," řekl newyorský radní Robert Holden, který patří k autorům petice požadující nahradit koňská spřežení elektrickou alternativou do roku 2024.

Koně vozí turisty kolem zelených plic Manhattanu od 19. století. New York zaměstnává 130 kočích, kteří mají k dispozici 200 koní ustájených v městských stájích.

Sdružení na ochranu zvířat PETA mobilizuje proti používání koní od začátku srpna, kdy se v horku odpoledne náhle zhroutil jeden kůň na manhattanské 9. ulici. Na sociálních sítích se objevily záběry nervózních řidičů pobízejících zvíře, aby se zvedlo.

Podle ochránců zvířat žijí newyorští koně ve špatných podmínkách, nemají kvalitní krmení, jsou dehydrovaní, nucení pracovat a vyděšení automobilovým provozem. "Zachází se s nimi jako se stroji, ale nejsou to stroje," tvrdí ředitelka skupiny ochránců zvířat NYCLASS Edita Birnkrantová. Vozíky tažené koňmi v moderním New Yorku podle ní nemají místo.

Zastánci atrakce tvrdí naopak, že je o koně dobře postaráno, že nesmějí pracovat víc než devět hodin denně, v létě nesmí pracovat v horku nad 32 stupňů a v zimě, je-li méně než sedm stupňů.

"Ty koně jsou šťastní a zdraví. Zvíře vážící 1500 liber (680 kilogramů) nemůžete donutit, aby dělalo něco, co nechce," tvrdí Christina Hansenová, která pracuje jako kočí deset let. Její kůň Oreno má každý rok nárok na pětitýdenní dovolenou na venkově. A co by byl podle ní New York bez potahů? "Je nás vidět v kinech i v televizi. Jsme stejně fotogeničtí jako Empire State Building a Socha svobody," říká Hansenová.

Turisté, kteří musí za 45minutovou jízdu zaplatit 160 dolarů (3900 korun) nejsou jednotní. Britka Cailey Tylerová to považuje za "naprosto nemorální", zatímco pro Argentinku Marinu Perryovou mají kolesky "kulturní rozměr už po generace". Hansenová neopomenula připomenout, že jako kočí pracují zejména imigranti a ročně si mohou vydělat 100.000 dolarů.

O tom, jak to dopadne, rozhodne v říjnu hlasování na radnici a Holdenův návrh musí získat nejméně 26 z 51 hlasů. Poslední slovo bude mít starosta Eric Adams.

