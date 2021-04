Očipované popelnice v Pardubickém kraji mají přinést spravedlivější poplatky za odpad Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Hans / pixabay.com Každá zapojená obec bude mít přístup do evidenčního systému. Bude tak moci sledovat jak množství odpadu podle jednotlivých nemovitostí, tak počet výsypů odpadových nádob. Radnice by tak mohly například každé domácnosti účtovat poplatky za likvidaci komunálního odpadu přesně podle jeho produkce. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Některé technické služby v Pardubickém kraji se připravují na vyvážení čipovaných popelnic. Systém umožní obcím přesněji evidovat množství komunálního odpadu v jednotlivých domácnostech a firmách. Mohly by také nastavit spravedlivější poplatky za jeho likvidaci. Čipy identifikující příslušnou nemovitost umístí na popelnice obce. Například Technické služby Hlinsko, které svážejí odpad z velké části Chrudimska, počítají s testováním systému od poloviny roku, plný provoz by mohl začít v lednu. "Má to evidenci objemu nádoby, vztah k nemovitosti a může to být i komoditně rozdělené. Čip umožní rozlišit i komunální nebo tříděný odpad," řekl ČTK jednatel Technických služeb Hlinsko Petr Stejskal. Kvůli přesnějšímu sledování vyvážených odpadů budou muset Technické služby Hlinsko upravit svá vozidla nebo koupit nová. Budou osazena čidly na automatické čtení čipů a zařízením na zaznamenávání frekvence vysypávání odpadových nádob. Možné je také u každé popelnice ručně do evidence označit míru její naplněnosti nebo přímo vybavit vůz váhou, která obsah zváží. Stejskal by preferovat posledně uvedené nejvyspělejší řešení, které je však nejnákladnější. Rozhodnout budou muset vlastníci, jimiž je 62 obcí. "Jakmile do toho vstupuje lidský faktor, jsou tam vždycky nepřesnosti," uvedl Stejskal. Každá zapojená obec bude mít přístup do evidenčního systému. Budou tak moci sledovat jak množství odpadu podle jednotlivých nemovitostí, tak počet výsypů odpadových nádob. Radnice by tak mohly například každé domácnosti účtovat poplatky za likvidaci komunálního odpadu přesně podle jeho produkce. "Záleží na obcích, jak budou chtít ta data využívat. Pořád panuje taková solidarita území obce," řekl Stejskal. Některé domácnosti podle něj stále topí kvůli nízkým nákladům uhlím, takže produkují značné množství popela a škváry, další zase mají například malé děti a v popelnicích pak končí jednorázové pleny. Nový systém zavede ve Svitavách časem také komunální odpadová společnost Liko. Vážit odpad každé popelnice zatím nebude, pouze bude evidovat její velikost, přibližné naplnění a počet výsypů. Domácnosti také dostanou čipované nádoby na plasty, čipovat se budou i odpadové nádoby ve firmách. Ředitel firmy Josef Gestinger odmítá, aby radnice finančně zvýhodňovala domácnosti, které více třídí a produkují málo směsného odpadu. "Jsem zásadním odpůrcem toho, abychom v dnešní pokročilé době, kdy by měl každý člověk vědět, co je obrazcem slušného chování, abychom mu nabízeli nějakou stovku za to, že bude něco dělat správně. To každému rozmlouvám," řekl ČTK Gestinger. Podle něj hrozí, že lidé budou odpadky házet třeba do přírody, aby ušetřili. Starosta Svitav David Šimek (Sdružení pro město Svitavy) chce nejdříve přesně odlišit odpad vznikající ve firmách od toho z domácností. "Nejdříve budeme sbírat data, na jejich základě budeme vyhodnocovat efektivitu. Možná pak dojde i na určité bonusy pro některé domácnosti. Nechceme se unáhlit, nejdřív nám ale jde o vytvoření systému evidence," řekl ČTK Šimek. Podle něj by v budoucnu mohly více platit domácnosti, které by byly nad průměrnou hodnotou na obyvatele města. Moravská Třebová zavedla v roce 2017 systém evidence množství odpadů v domácnostech pomocí čárových kódů. Po několika letech ale radnice zrušila poskytované slevy za třídění, město na ně příliš doplácelo. "Možná použijeme čipované popelnice pro firmy, jinak ale ne," uvedl jednatel Technických služeb Moravská Třebová Vítězslav Škrabal. Nový systém zatím nebude ani v Chrudimi. "Město zřídilo komisi k odpadům a toto je jeden z bodů, o nichž rozhodne, zda se zavede, nebo ne," řekl ČTK ředitel Technických služeb Chrudim 2000 Zdeněk Kolář. Důvodem k přesnější evidenci obsahu popelnic je novela zákona o odpadech. Nařizuje postupné snížení množství jeho ukládání na skládky, jinak se poplatky za skládkování a tím i pro domácnosti drasticky zvýší. reklama Pavel Dosoudil tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

