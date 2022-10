Od lidovců zaznívají možná jména na post ministra místo Petra Hladíka Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | MŽP Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Bývalý předseda lidovců a někdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek nevyloučil, že pokud ve čtvrtek širší vedení KDU-ČSL znovu otevře nominaci na ministra životního prostředí, jeho jméno by se zvažovalo. Situaci kolem nominace stranického místopředsedy Petra Hladíka do funkce ministra životního prostředí chce vyřešit rychle. V Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu v úterý zasahovali policisté, obviněn nebyl. Lidovci proto ve čtvrtek nominaci znovu posoudí. V souvislosti s možnou změnou zaznívají v médiích i další jména, mezi nimi také místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška a končící senátorky Šárky Jelínkové. Přičemž Jelínková nebo Bartošek by řídili ministerstvo práce a sociálních věcí, odkud by na resort životního prostředí přešel Jurečka. Bartošek ČTK řekl, že jde o spekulace, které se nezakládají na realitě. Jelínková odmítla situaci před čtvrtečním jednáním komentovat.Kandidát na ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) nebyl od úterního rána, kdy policie zamířila do jeho kanceláře, k zastižení. KDU-ČSL pouze poskytla jeho prohlášení, které bylo i na twitteru. Dnes se Hladík po jednání lidovců vyjádřil před novináři ke koaliční spolupráci v Brně. "Musím zdůraznit, že nejsem v pozici obviněného ani obžalovaného, není proti mně vedeno trestní řízení. Policisté chtěli informace týkající se trestné činnosti, nicméně zdůrazňuji, že ta se netýká mě," uvedl Hladík. Hladík nechtěl možný konec své nominace na ministra komentovat. Na dotaz ČTK, zda se nominace vzdá, přímo neodpověděl. "Já bych to nechal na jednání širšího vedení KDU-ČSL," poznamenal Hladík. Celostátní výbor lidovců se sejde ve čtvrtek odpoledne v Želivě na Pelhřimovsku. "Vzhledem k tomu, že vše budeme projednávat zítra, předpokládám, že předseda neoslovil nikoho. Pokud po celostátním výboru nastane varianta jiné nominace na ministra, tak moje osoba se samozřejmě z mnoha důvodů nabízí. Ale nepředbíhejme čtvrtek," napsal Bělobrádek ČTK. Server Novinky.cz s odkazem na poslance, který nechce být jmenován, uvedl, že se zvažuje i varianta výměny resortů. Podle ní by Marian Jurečka měl řídit ministerstvo životního prostředí a Šárka Jelínková nebo Bartošek sociální věci. O obou se spekulovalo při skládání kabinetu minulý rok. "Jsou to všechno novinářské spekulace, které se nezakládají na pravdě," uvedl k tomu Bartošek a stejně jako ostatní odkázal na čtvrteční jednání lidovců. Jelínková ČTK řekla, že nemůže dát před čtvrtečním jednáním žádné vyjádření. "Nebudu odpovídat na tuto otázku," uvedla na dotaz, zda by byla případně ochotna ve vládě působit. Předseda lidovců, vicepremiér Marian Jurečka dnes řekl, že nepovažuje za důvod k odchodu z politiky, pokud někdo podává vysvětlení policii a není předpoklad, že bude obviněn. Nevyjádřil se k otázce, zda by v případě stažení Hladíkovy nominace mohl alespoň po nějakou dobu řídit vedle svého resortu práce a sociálních věcí i ministerstvo životního prostředí. Končící ministryně životního prostředí Anna Hubáčková oznámila svůj odchod z vlády začátkem října, vysvětlila ho zdravotními důvody. Hladíkův nástup nyní ohrozil zásah na brněnském magistrátu. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) po něm dnes zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou právnických osob pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů. Policie v úterý zasahovala v Brně na několika místech, a to na bytovém odboru magistrátu, u Hladíka v kanceláři, ale také na radnicích Brno-Černovice a Brno-sever. Byli také v černovické pískovně nebo u místostarosty Černovic a jednatele pískovny Jiřího Hasoně. Policisté v souvislosti s razií zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou firem, a to pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Policisté nedávno v Brně zasahovali kvůli bytům ve spojitosti s radnicí Brno-střed. V souvislosti s touto městskou částí je obviněno osm lidí, dva z toho jsou ve vazbě. Jedním je předseda bytové komise a politik ODS Otakar Bradáč, druhým jednatel realitní kanceláře Zdeněk Červinka. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | V kanceláři Petra Hladíka zasahovali policisté, setkání se Zemanem bylo zrušeno Výdaje fondu životního prostředí by měly být příští rok 34,54 miliardy korun Na dotace na regeneraci brownfieldů bylo přijato rekordních 35 projektů

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.