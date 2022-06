Od příštího léta by mohli turisté na šumavskou trasu k Modrému sloupu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Rawe / Rawe / Wikimedia Commons Cesta Luzenským údolím na hraniční přechod s Německem Modrý sloup je zavřena téměř 80 let. V minulosti se oblast nacházela v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce.

Od příští sezony by turisté mohli v letních měsících vyrazit na šumavskou stezku na Modrý sloup. Trasa se však otevře jen v případě, že se zvýší klidové území šumavského národního parku. Druhou podmínkou je, že v NP Šumava a NP Bavorský les bude minimálně 735 tetřevů. Při posledním sčítání z let 2016 až 2018 jich bylo 605, další sčítání se uskuteční v zimě. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.

Cesta Luzenským údolím na hraniční přechod s Německem Modrý sloup je zavřena téměř 80 let. V minulosti se oblast nacházela v nepřístupném pohraničním pásmu, v posledních letech na trasu nesměli lidé hlavně kvůli možnému ohrožení populace tetřeva hlušce. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) před třemi lety vydalo nesouhlasné stanovisko ohledně toho, jaký dopad na životní prostředí (EIA) by mělo otevření stezky.

"Verdikt zněl, že cesta k Modrému sloupu bude mít významný negativní vliv na tetřeva hlušce, proto není možné ji otevřít. Ovšem dále hodnotitelé uvedli, že pokud Správa NP Šumava navrhne dostatečná kompenzační opatření, která by nezhoršovala vývoj populace tetřeva na Šumavě, a tato opatření budou schválena, je možné o otevření cesty v omezeném režimu uvažovat," uvedl ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený.

Počet tetřeva hlušce bude znám po monitoringu, který se uskuteční v zimní sezoně 2022 - 2023. Poslední sčítání z let 2016 až 2018 prokázalo 605 tetřevů na území NP Šumava a NP Bavorský les. "Navýšení na 735 je reálné. Populace tetřeva se zvyšuje," uvedl Dvořák.

Další podmínkou pro otevření stezky na Modrý sloup pak je zvětšení takzvaného klidového území. Jde o lokalitu, v níž mohou lidé chodit jen po vyznačených stezkách. V současnosti se klidové území rozkládá na 9002 hektarech a zvětšení počítá s rozlohou 14.921 hektarů. Největší změna by měla být v pohraniční části, která navazuje na klidové území NP Bavorský les, v oblasti Mokrůvek, Modravských slatí a Poledníku, kde žije jedna z největších populací tetřeva hlušce. Podle Dvořáka je možné, že klidové území bude navýšené už od příštího roku. "A nijak to neomezí rozsah současných turistických tras," řekl Dvořák. Při splnění obou podmínek by pak cesta na Modrý sloup byla otevřena vždy od 15. července do 15. listopadu.

