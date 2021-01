Od sponzorů získala zoo v Praze zhruba 15 milionů korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Tomáš Adamec / Tomáš Adamec / Zoo Praha Nejčastěji měli lidé zájem o adopci nebo sponzorování slonů indických, psounů prériových a goril nížinných.

Chov zvířat v pražské zoologické zahradě podpořilo loni přes 5000 lidí, kteří jednotlivé druhy adoptovali nebo sponzorovali. Takzvanou stravenku, jejímž nákupem zaplatí člověk vybranému zvířeti krmnou dávku na den, zakoupilo zhruba 11 000 příznivců zoologické zahrady. Na adopcích, sponzoringu a stravenkách se tak loni vybralo 15,51 milionu korun, ztráty zoo přitom odhadla na 90 milionů Kč.

"Peněžní dary v celkové hodnotě 11 376 721 korun směřované na adopci a sponzoring zvířat jsou pro nás obzvlášť v této složité době nesmírně důležité," uvedl ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. "Počet adoptivních rodičů a sponzorů meziročně výrazně stoupl," doplnil s tím, že například slon indický má proti roku 2019 šestkrát více adoptivních rodičů a sponzorů.

Nejčastěji měli lidé zájem o adopci nebo sponzorování slonů indických, psounů prériových a goril nížinných. Nejvíce sponzorů a adoptivních rodičů mezi ptačími druhy získali tučňáci Humboldtovi a mezi plazy gekoni zázrační.

V případě adopcí má každý druh stanovenu fixní částku, jejíž výše se odvíjí od náročnosti jeho chovu. Například cena adopce slona indického je 60.000 korun, adopce psouna vyjde na 1000 korun a za adopci gorily zájemce zaplatí 35.000 korun. Naproti tomu sponzorováno může být každé zvíře libovolnou částkou nad 100 korun. Stát se adoptivním rodičem či sponzorem zvířat v pražské zoo mohou zájemci prostřednictvím webu zoopraha.cz/adopce, kde je zveřejněný seznam všech druhů, která lze takto podpořit.

Stravenek lidé zakoupili v loňském roce 40 211 kusů v celkové hodnotě 4 131 300 korun, přičemž v nabídce jsou od 7. listopadu. Nejprodávanější byly stravenky určené na krmnou dávku pro ďábla medvědovitého, hrabáče kapského a surikatu. Nejobdarovanějším plazem byla želva obrovská a mezi ptáky "vyhrál" tučňák Humboldtův. Nyní lze na webu stravenky.zoopraha.cz podpořit 60 druhů zvířat, například žirafy, zubry, fenky nebo gepardy. Ceny stravenek se pohybují od 50 do 600 korun.

Zoologické zahrady jsou vládním nařízením uzavřené od pátku 18. prosince. Na jaře byly zoo uzavřené od 13. března do 27. dubna 2020 a na podzim od 9. října do 2. prosince 2020, další dny byla návštěvnost omezená například limitovaným počtem osob v areálu zoo nebo zákazem vstupu veřejnosti do pavilonů. Pražská zoo tak kvůli opatřením v důsledku koronakrize přišla zhruba o 90 milionů korun. Část byla sanováno zřizovatelem. Praha již dříve přidělila zahradě dotaci ve výši 45 milionů korun. Do pražské zoo v roce 2020 zavítalo 851 623 návštěvníků, tedy o téměř 605 000 lidí méně než v roce 2019.

