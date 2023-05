Odborníci: Klimatický jev El Niño ohrožuje pěstitele kávy, zvláště kávy robusta

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Klimatický jev El Niño, který by se měl objevit v druhé polovině letošního roku, ohrožuje pěstitele kávy, zvláště kávy robusta. Pro kávu arabica je hrozba mírnější. Výnosy dvou největších producentů robusty, Vietnamu a Brazílie, by se mohly snížit, pokud by tento jev byl silný. S odvoláním na informace od analytiků a odborníků na počasí to uvedla agentura Reuters.

Meteorologický jev El Niño narušuje průběh srážek a teplot. Mohl by tak dál omezit dodávky a zvýšit cenu robusty, která má vyšší obsah kofeinu než arabica a která se používá hlavně k výrobě instantní kávy.

Ceny kávy robusta se tento týden vyšplhaly na nejvyšší hodnotu za 15 let. Důvodem je omezená nabídka a obavy o budoucí produkci právě kvůli jevu El Niño.

Analytik trhu s kávou z makléřské společnosti StoneX Fernando Maximiliano upozornil, že v Brazílii se produkce kávy robusta snížila téměř o 40 procent, když se tam naposledy v letech 2015 a 2016 vyvinul silný jev El Niño a způsobil sucho v brazilském státě Espírito Santo. V současnosti je podle Maximiliana tato oblast po investicích do nádrží a zavlažovacích systémů lépe připravena, vše ale bude záviset na intenzitě sucha způsobeného tímto jevem.

Pravděpodobnost, že El Niño se v polovině letošního roku rozvine a rozšíří se do roku příštího, je podle vietnamského národního centra pro hydrometeorologickou předpověď 70 až 80 procent. V tomto období očekává rekordní teploty.

Pro kávu arabica, tedy pro jemnější odrůdu, které dávají přednost špičkové kavárny, se zdá být riziko menší. Producenti ze Střední a Jižní Ameriky, které v posledních třech letech kvůli jevu El Niño trápily nadměrně deště, by měli mít letos podle prognóz počasí s méně výraznými výkyvy.

Největším producentem kávy arabica je Brazílie, kde by mohl El Niño snížit pravděpodobnost mrazů, uvedla analytička makléřské firmy HedgePoint Global Markets Natalia Gandolphiová. Úrodě by však mohlo podle ní uškodit, kdyby teploty byly hodně vysoké ve fázi květu kolem září a způsobily by, že stromy shodí příliš mnoho květů.

