Odborníci mapují vliv lokálních topenišť na ovzduší ve dvou částech Olomouce

Zmapovat vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší má pomoci měření ve dvou okrajových částech Olomouce. Měřicí vůz s čidly bude týden parkovat na Svatém Kopečku a Slavoníně, kde místní topí lokálními zdroji tepla. Na jaře se měření kvality ovzduší v těchto dvou městských částech zopakuje, sdělil vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

Místa na Svatém Kopečku a Slavoníně vybrali odborníci, kteří vycházeli z dlouhodobého sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v Olomouci. Přístroje monitorují polétavý prach a koncentraci oxidu uhelnatého. Současně odebírají vzorky ovzduší pro analýzu těžkých kovů a benzo(a)pyrenu v ovzduší. "Stejné měření se uskuteční znovu v netopné sezoně, abychom vliv lokálů s větší jistotou prokázali," uvedl Loyka.

Při vyhodnocení projektu budou využita také data o koncentraci vybraných škodlivin ze stacionárních stanic automatického monitoringu umístěných ve Šmeralově a Velkomoravské ulici. Velké zdroje znečištění jsou podle Loyky dlouhodobě pod drobnohledem a jejich vliv na kvalitu ovzduší je poměrně dobře zmapován. Lokální topeniště mají podle odborníků na kvalitu ovzduší stále velký dopad, hlavně v době ekonomické krize, kdy rostou ceny energií a paliv.

Projekt poskytne informaci o kvalitě ovzduší ze čtyř městských částí v danou dobu. "Do celkových výsledků by se také pravděpodobně mohla promítnout výměna kotlů v rámci kotlíkových dotací. Osobně věřím, že nejen dotační tituly, ať už kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám, ale také výsledné porovnání, jak se výměna projevuje na kvalitě ovzduší, by měly lidi motivovat k modernizaci zdrojů vytápění v jejich domácnostech," podotkla Jitka Pudelová z odboru životního prostředí olomouckého magistrátu.

Výsledky měření nebudou podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) jen k hodnocení situace odborníky, ale mohou posloužit jako příklad pro osvětu obyvatel Olomouce. "Naší prací je vysvětlit občanům, že i přes tu složitou energetickou situaci si nepomůžeme tím, když se bude domácí odpad pálit v kotlích," uvedl Žbánek.

