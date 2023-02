Odbory: Euro 7 zabrání Škodě vyrábět modely Kamiq, Scala a Fabia

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Sergey Kohl / Shutterstock

Navrhovaná emisní norma Euro 7 zabrání Škodě Auto vyrábět a homologovat malé vozy, jako jsou Kamiq, Scala a Fabia. V novém vydání časopisu Škodovácký odborář to uvedl předseda podnikové rady Škody Jaroslav Povšík. Dopad podle něj bude mít norma i do vývoje a homologace dalších komponentů důležitých pro provoz automobilů, jako jsou pneumatiky, brzdy, ale také například kapalina do klimatizace.

Navrhovaná norma Euro 7 má mimo jiné snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Euro 7 má sladit limity pro benzinová a naftová auta, vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům a kromě výfuků se bude vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat. Platit by měla již za dva roky.

Škoda Auto již dříve oznámila, že zavedení normy prodraží zejména menší vyráběné vozy o desítky tisíc korun, a stanou se tak neprodejné. Cena malých modelů by začínala na úrovni 450 000 Kč, což je podle zástupců Škody pro zákazníky nepřijatelné.

Loni Škoda dodala zákazníkům 96 300 vozů Kamiq, 39 500 kusů modelu Scala a 92 700 fabií. Tyto vozy tvořily 31 procent celkových prodejů značky.

Povšík se v dubnu zúčastní delegace do Bruselu spolu s předsedkyní Podnikové rady Volkswagen Danielou Cavallo a dalšími zástupci zaměstnanců. "Veškeré poznatky, které získám z těchto setkání (se zaměstnanci), přenesu do naší Evropské a dokonce Světové rady zaměstnanců Volkswagen tak, abychom mohli věcně lobbovat v Bruselu a pokud nebude možné použít argumenty budeme muset použít emoce. Už jsem zažil osobně nájezdy do Bruselu, sám jsem tam byl nejméně čtyřikrát, například když jsme se postavili za zákon o Volkswagenu. Naposledy tam byli od nás oceláři, aby politici v tom vzdáleném sídle odtrženém od běžného lidského života, ve spleti chodeb, vztahů a také korupce, věděli, že si tam pro ně umíme přijít," uvedl Povšík.

Proti chystané normě Euro 7 se staví i další tuzemské automobilky, ale i vláda nebo poslanci. Podle nich nebude mít průmysl dost času na zavedení požadavků normy a zároveň to bude stát další investice, které by výrobci mohli využít na přípravu k ukončení výroby vozů se spalovacím motorem v roce 2035.

