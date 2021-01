Ode dneška musí mít chovy prasat dvojitou bariéru

Zdroj | Pixabay Hned ke dnešku podle manažerky ekologického svazu Kateřiny Urbánkové ale asi nikdo končit nebude. "Bude velmi záležet na přístupu Státní veterinární správy ČR," řekla ČTK. Podle ní ministerstvo zatím neoficiálně slíbilo možnost finanční podpory stavby těchto oplocení z evropského rozvojového programu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ode dneška musí být všechny venkovní chovy prasat dvojitě oplocené. Všechny stavby určené k chovu prasat i pomocné stavby, kde chovatelé skladují krmivo nebo stelivo pro prasata, musí pak být chráněné trvalým oplocením. Novinku zavedla novela vyhlášky, která začala dnes platit. Podle Svazu chovatelů prasat ČR naprostá většina chovů tuto povinnost, kterou chce stát bojovat proti riziku rozšíření afrického moru prasat, splňuje. PRO-BIO Svaz ekologických podnikatelů však varoval, že některé chovy budou kvůli nové povinnosti končit.

Za neoplocení chovu hrozí fyzické osobě pokuta do 20 000 korun, právnickým a podnikajícím osobám do 300 000 Kč. Například chovatel Jan Šťovíček z Pelejovic na Českobudějovicku s roční produkcí 1000 prasat uvedl, že novinku splnit nezvládne. "Když na mě někdo z úřadů zaútočí, tak s chovem skončím. Tohle nikdo nedořešil. Spousta zemědělských podniků je na pozemcích soukromých vlastníků a není síla, jak se domluvit, aby to odprodali za nějaké normální peníze," řekl již dříve ČTK Šťovíček.

Hned ke dnešku podle manažerky ekologického svazu Kateřiny Urbánkové ale asi nikdo končit nebude. "Bude velmi záležet na přístupu Státní veterinární správy ČR," řekla ČTK. Podle ní ministerstvo zatím neoficiálně slíbilo možnost finanční podpory stavby těchto oplocení z evropského rozvojového programu. Bude ale podle ní hodně záležet na tom, jak moc se tyto projekty preferenčně zvýhodní. Stát se podle ní bude snažit, aby to v případech, pokud to bude aspoň trochu možné, fungovaly chovy i dále.

Problémy podle ní budou mít i některé rodinné konveční farmy. Legislativa ale podle Urbánkové není napsaná úplně jednoznačně, bude tak záležet na přísnosti a výkladu jednotlivých krajských veterinárních správ.

reklama