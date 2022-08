Odpadní vody v Praze se kromě covidu nově testují i na opičí neštovice

Karel Zvářal 15.8.2022 13:02 Reaguje na Jaroslav Vozáb

Ono je to poznat i na projevu některých zdejších individuí, že něco smaží. Zadržené tunové zásilky jsou jen špička toho, co mezi lid pronikne. To patří k dnešní "kultuře", mají stres už od základky, a po tom všem jako mají ještě maturovat? A z matiky??? Neskutečný humáč!

