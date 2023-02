Odpadové hospodaření Šumperka skončil přebytkem, díky třídění odpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Město se na třídění odpadu zaměřuje dlouhodobě, jako první v zemi zavedlo i systém celoplošného třídění kuchyňského odpadu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Odpadové hospodaření města Šumperka skončilo loni přebytkem 1,8 milionu korun. Přispělo k tomu především to, že lidé třídí odpad, peníze se městu vrátily v podobě příjmů z materiálového využití vytříděného odpadu. I díky tomu radnice letos nezvedla poplatky za odpad, obyvatelé města však navzdory třídění platí nejvyšší poplatek z okresních měst v kraji, a to 840 korun, zjistila ČTK. Město se na třídění odpadu zaměřuje dlouhodobě, jako první v zemi zavedlo i systém celoplošného třídění kuchyňského odpadu.

"Loni dosahovaly náklady odpadového hospodářství 24 milionů korun. Z poplatků od občanů se vybralo 17 milionů. Tento výsledek mohl být o dva miliony lepší, systém však zatěžují notoričtí neplatiči. Ale díky skvělému třídění odpadů občany města se daří nárůst nákladů tlumit příjmy z materiálového využití vytříděného odpadu," uvedl místostarosta Karel Hošek (Šumperáci).

Obyvatelé města loni vytřídili 672 tun papíru, 380 tun plastů a 134 tun gastroodpadu. Směsného odpadu, který zamířil na skládku, bylo 3840 tun. V roce 2022 město za tříděný odpad obdrželo 8,8 milionu korun od tří společností, které zajišťují jeho materiálové využití. Celkem tedy bylo odpadové hospodářství díky třídění v přebytku 1,8 milionu korun. "Tyto peníze byly vráceny do systému formou investic do sběrných míst," uvedl Hošek.

Také letos se chce radnice zaměřit na snížení množství směsného a objemného odpadu, který míří na skládku. "Na vyžádání poskytneme domácnostem v rodinných domech nádobu na plast a papír, fungovat to bude podobně jako v případě bioodpadu. Chceme investovat do budování podzemních kontejnerů na sídlištích, dále zapojit živnostníky a městské organizace do systému odpadového hospodářství města, rozšířit systém separace gastroodpadů a zajistit třídění odpadů na všech kulturních, společenských a sportovních akcích," řekl místostarosta.

Město bude také apelovat na pořadatele velkých akcí, aby využívali systém zálohovaných kelímků, v plánu je vybudování nového sběrného dvora s re-use centrem, kam budou moct lidé bezplatně vozit věci, které již nepotřebují, a prostřednictvím centra je tak nabídnout jiným k dalšímu využití. Podobné centrum funguje například od října 2021 v Hranicích na Přerovsku.

V Šumperku se zvýšil poplatek za odpad loni, a to o 96 na 840 korun ročně. Na 800 korun se letos zvedl tento poplatek obyvatelům Přerova, služby podražily o sto korun. Také v Prostějově je letos poplatek vyšší a to po deseti letech - cena vzrostla z 600 na 792 korun za osobu a rok. Olomoučané letos za svoz a likvidaci komunálního odpadu zaplatí stejně jako loni, tedy 804 korun. Nejméně, 696 korun, platí za likvidaci odpadu lidé v Jeseníku. Maximální sazba poplatku, kterou stanoví odpadový zákon, je 1200 korun.

reklama