Odpadu po loňském tornádu Moravské Nové Vsi bylo méně, než byl původní odhad

Ze shromaždiště v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku je už odvezeno 170 000 tun odpadu po loňském tornádu. Původní odhad, že je na shromaždišti 217 000 tun stavební suti, se snížil na 190 000 tun. Zbylých 20 000 tun by se mělo odvézt do konce dubna. ČTK to dnes řekl hejtmanův náměstek Lukáš Dubec (Piráti). Do konce příštího roku by pak měla trvat obnova narušené krajiny. Bouře s tornádem zasáhla Břeclavsko a Hodonínsko loni v červnu. Vyžádala si šest životů a poničila na 1200 domů, z nichž asi 200 muselo jít k zemi.

Původně se předpokládalo, že na shromaždišti je asi 217 000 tun odpadu, nyní se ale odhad snížil na 190 000 tun. "Odklízecí práce na deponiích v Moravské Nové Vsi stále probíhají v příznivém tempu. Většina stavební suti již byla odvezena k druhotnému zpracování nebo řádnému skládkování," uvedl Dubec.

Odvezlo se už 170 000 tun odpadu, podle Dubce by měl do několika týdnů zmizet i zbytek. "Při zpracování odpadů na zemědělském pozemku však došlo k výraznému zhoršení kvality zemědělské půdy na rozloze asi čtyři hektary. Jako další krok k uvedení pozemků do původního stavu je proto třeba provést technickou a biologickou rekultivaci předmětných pozemků," dodal Dubec. Kvůli rekultivaci se prodloužil termín ukončení prací do 31. prosince příštího roku. Práce provede externí firma, která vzejde z výběrového řízení.

