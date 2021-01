Jan Marján 22.1.2021 23:15

Zabíjel kyanid nebo něco jiného? To se dalo zjistit z těch ryb. Pokud to byl kyanid, tak ho tam přišlo asi větší množství najednou. Vzhledem k tomu, že kyanid odchází z Dezy plynule v nějakém minimálním množství, které má navíc ještě povolené, nepřipadá mi, že by ho tam někde v nějaké nádrži syslili. Pak tam je několik firem - galvanoven a tam už určitě v nějaké nádrži je a pak také bývalá Tesla a tam by možná mohl být ten problém, případně ještě nějaký sklad, kde si ten kyanid nějaká firma odložila, mohla být i zahraniční no a teď někdo prováděl úklid a třeba ani netušil a pustil to do kanalizace.

