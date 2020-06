Olomoucký kraj chce podpořit turistický ruch i výměnu kotlů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | welshmackem / Flickr Olomoucký kraj podpoří výměnu kotlů a turismus. Ilustrační snímek.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Olomoucké hejtmanství plánuje, že dalšími deseti miliony korun podpoří investice v regionálním turistickém ruchu, který se letos kvůli pandemii koronaviru potýká s propadem tržeb. Zhruba 30 milionů korun pak krajský úřad hodlá rozdělit domácnostem na financování výměny starých kotlů za moderní ekologické zdroje tepla. Peníze by měli dostat žadatelé, na které se v poslední vlně dotací nedostalo. Novinářům to dnes řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Návrhy na dotování investic v cestovním ruchu a nákup kotlů podle hejtmana vzešly z jednání krajského ekonomického expertního týmu, který vznikl kvůli dopadům pandemie koronaviru na ekonomiku kraje. V týmu jsou zástupci hejtmanství, hospodářské komory, CzechInvestu, krajského inovačního centra i vysokých škol. Návrhy v červnu projedná krajská rada a poté zastupitelstvo.

"Shodli jsem se na významné podpoře cestovního ruchu. Shodli jsme se ale také na tom, že to asi nebude podpora typu voucher, ale bude to podpora do tvrdých investičních projektů," uvedl Okleštěk. Návrh podle něj počítá s uvolněním dalších až deseti milionů korun z finančních prostředků kraje na investice v cestovním ruchu.

Kraj podnikatelům v cestovních ruchu už před epidemií poskytl na investice dohromady více než sedm milionů korun, poptávka byla podle hejtmana obrovská. "Byl dvojnásobný převis, takže těch deset milionů korun dokážeme rychle a efektivně vynaložit. Tito žadatelé mají projekty připravené a jsou připraveni i na financování," řekl Okleštěk.

Hejtmanství chce také zavést krajské dotace na výměnu kotlů. O třetí vlnu dotací byl loni velký zájem a poptávka obyvatel Olomouckého kraje značně převýšila částku 171 milionů korun přidělenou ministerstvem životního prostředí. Dodatečně bylo rozděleno dalších 68 milion korun, na všechny se ale přesto nedostalo. "Zhruba 250 až 300 žadatelů, kteří nebyli podpořeni, ale splnili podmínky, může být uspokojeno z peněz, které bychom poskytli jako hejtmanství. Je to částka do 30 milionů korun," dodal Okleštěk.

Neúspěšní žadatelé mají projekty na výměnu zdrojů tepla připravené. Investice podle hejtmana pomohou zlepšit stav ovzduší a zároveň podpoří místní ekonomiku. "Podílí se na tom desítky, stovky drobných řemeslníků, kteří realizují výměnu kotlů, vložkování komínů či instalatérské práce," řekl Okleštěk.

reklama